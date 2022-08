Pelosi reçoit une médaille d’honneur

Le dirigeant taïwanais a félicité la présidente de la Chambre des États-Unis pour son soutien indéfectible à l’île

Au milieu des protestations féroces de Pékin, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a réitéré l’engagement, la solidarité et la détermination de Washington à protéger la démocratie à Taïwan, lors d’une rencontre avec la dirigeante de l’île, Tsai Ing-wen, à Taipei mercredi.

“Le courage et les actions de l’orateur sont profondément inspirants et touchants”, Tsai a déclaré, selon le South China Morning Post, alors qu’elle remettait à Pelosi un prix civil du plus haut rang – l’Ordre des nuages ​​​​propices avec grand cordon spécial – pour sa position ferme dans “la sauvegarde de la liberté, de la démocratie et des droits de l’homme.”

En acceptant le prix, Pelosi a déclaré que Washington “n’abandonnera pas notre engagement envers Taïwan”, tout en louant Tsai comme un modèle “femme présidente dans l’une des sociétés les plus libres du monde.”

À son tour, Tsai s’est engagé à rester un partenaire américain fiable et à “défendre fermement la souveraineté de notre nation et continuer à maintenir la ligne de défense de la démocratie en même temps.”

La cérémonie a eu lieu peu de temps après que Pelosi ait tenu une réunion à huis clos avec la vice-présidente Tsai Chi-chang et d’autres membres du parlement taïwanais plus tôt mercredi.

La visite de la troisième plus haute personnalité du gouvernement américain sur l’île, que Pékin considère comme une partie inaliénable du territoire chinois, a provoqué une vive réaction de la partie continentale.

Après l’atterrissage de Pelosi mardi, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le voyage aurait un “grave impact sur les fondements politiques des relations sino-américaines” et “Porte gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine”.