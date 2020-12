Mme Pelosi, 80 ans, a posté des photos d’elle-même recevant la photo à l’intérieur du Capitole sur Twitter. «Aujourd’hui, avec confiance en la science et sous la direction du Bureau du médecin traitant, j’ai reçu le vaccin Covid-19», écrit-elle.

La campagne pour vacciner les dirigeants élus et non élus du pays fait partie d’une directive présidentielle visant à garantir que les fonctionnaires de tout le gouvernement sont en mesure de poursuivre leur travail avec une interruption minimale. Un nombre limité d’agents de soutien jugés «la continuité essentielle» peut également être vacciné.

Le président Trump, qui a eu le virus, ne devrait pas être vacciné, mais le vice-président Mike Pence a reçu une dose vendredi matin, avec Jerome Adams, le chirurgien général, et l’épouse de M. Pence, Karen Pence. Certains responsables de l’exécutif devraient également recevoir des doses dans les semaines à venir.

Le Congrès a eu du mal à garder ses membres – dont beaucoup ont 65 ans ou plus – en bonne santé, étant donné que les membres arrivent et sortent fréquemment et se sont rassemblés à l’intérieur. Environ 50 législateurs ont été testés positifs pour le virus, obligeant parfois la Chambre et le Sénat à ajuster ou à réduire leurs opérations.

Les législateurs ont déclaré qu’ils espéraient que leurs vaccinations persuaderaient les Américains sceptiques de toutes leurs affiliations politiques de se faire vacciner.