Pelosi reçoit la communion au Vatican malgré sa position sur l’avortement

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Pelosi a assisté à la messe du matin marquant les fêtes de Saint-Pierre et de Saint-Paul, au cours de laquelle François a remis l’étole de pallium en laine aux archevêques nouvellement consacrés. Elle était assise dans une section diplomatique VIP et a reçu la communion avec le reste des fidèles, selon deux personnes qui ont été témoins du moment.

ROME – La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a rencontré mercredi le pape François et a reçu la communion lors d’une messe papale dans la basilique Saint-Pierre, ont déclaré des témoins, malgré sa position en faveur du droit à l’avortement.

L’archevêque de la maison de Pelosi, l’archevêque de San Francisco Salvatore Cordileone, a déclaré qu’il ne lui permettrait plus de recevoir le sacrement dans son archidiocèse en raison de son soutien au droit à l’avortement. Cordileone, une conservatrice, a déclaré que Pelosi devait soit répudier son soutien à l’avortement, soit cesser de parler publiquement de sa foi catholique.

Pelosi n’a fait ni l’un ni l’autre. Elle a appelé la récente décision de la Cour suprême supprimer les protections constitutionnelles pour l’avortement, une décision “scandaleuse et déchirante” qui répond à “l’objectif sombre et extrême du Parti républicain de priver les femmes du droit de prendre leurs propres décisions en matière de santé reproductive”.

Et elle a parlé ouvertement de sa foi catholique, notamment lors d’une réception diplomatique à la résidence de l’ambassade des États-Unis auprès du Saint-Siège mardi soir marquant le jour de l’indépendance.

S’adressant à une foule d’ambassadeurs, de fonctionnaires du Vatican et d’autres Américains basés à Rome, Pelosi a parlé des vertus catholiques de la foi, de l’espoir et de la charité et du rôle important qu’elles jouent dans la mission de l’ambassade des États-Unis.