Pelosi reçoit la communion au Vatican malgré le refus antérieur d’un évêque américain

En septembre, le pape François avait déclaré “Je n’ai jamais refusé l’Eucharistie à qui que ce soit”, bien qu’il ait ajouté plus tard qu’il n’avait jamais rencontré sciemment pendant la Communion un politicien soutenant le droit à l’avortement, et a réitéré la position de l’Église selon laquelle l’avortement est un “meurtre”. Mais surtout, François avait déclaré que la décision d’accorder la communion aux politiciens qui soutiennent le droit à l’avortement devrait être prise d’un point de vue pastoral et non politique.