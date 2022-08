Pelosi qualifié de “destructeur de la paix internationale” par la Corée du Nord

Séoul –

La Corée du Nord a qualifié samedi la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, de “pire destructeur de la paix et de la stabilité internationales”, l’accusant d’avoir incité à un sentiment anti-coréen et d’avoir enragé la Chine lors de sa tournée asiatique plus tôt cette semaine.

Pelosi s’est rendu en Corée du Sud après avoir visité Taïwan, ce qui avait incité la Chine à lancer des exercices militaires, notamment un entraînement au tir de missiles dans les eaux proches de l’île autonome. La Chine considère Taiwan comme faisant partie de son propre territoire à annexer par la force si nécessaire.

Pendant son séjour en Corée du Sud, Pelosi a visité une zone frontalière avec la Corée du Nord et a discuté du programme nucléaire du Nord avec le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin Pyo. Selon Kim, les deux hommes ont convenu de soutenir les efforts de leurs gouvernements pour la dénucléarisation et la paix dans la péninsule coréenne sur la base d’une dissuasion forte et étendue contre le Nord et de la diplomatie.

Samedi, Jo Yong Sam, directeur général du département des affaires de presse et d’information du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, a critiqué Pelosi pour sa visite à la frontière et sa discussion sur la dissuasion anti-nord-coréenne.

“Pelosi, qui avait fait l’objet d’une volée de critiques de la part de la Chine pour avoir détruit la paix et la stabilité régionales en se rendant à Taïwan, a attisé l’atmosphère de confrontation” avec la Corée du Nord pendant son séjour en Corée du Sud, a déclaré Jo dans un communiqué diffusé par les médias d’État. .

Appelant Pelosi “le pire destructeur de la paix et de la stabilité internationales”, Jo a soutenu que le comportement de Pelosi en Corée du Sud montrait clairement la politique hostile de l’administration Biden envers la Corée du Nord.

“Ce serait une erreur fatale pour elle de penser qu’elle peut rester indemne dans la péninsule coréenne”, a averti Jo. “Les États-Unis devront payer très cher toutes les sources de problèmes engendrées par elle partout où elle est allée.”

La visite de Pelosi dans la zone de sécurité commune à la frontière coréenne jeudi a fait d’elle l’Américaine la plus en vue à s’y rendre depuis la visite du président Donald Trump en 2019 pour une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Située à l’intérieur de la frontière la plus fortement fortifiée du monde, la zone est contrôlée conjointement par le Commandement des Nations Unies dirigé par les États-Unis et la Corée du Nord. Des présidents américains et d’autres hauts responsables se sont déjà rendus dans la région pour réaffirmer leur engagement en matière de sécurité envers la Corée du Sud en période d’animosité avec la Corée du Nord.

Lors de sa visite à la JSA, Pelosi n’a fait aucune déclaration publique forte contre la Corée du Nord. Elle a mis en ligne plusieurs photos de la JSA sur Twitter et a écrit : “Nous avons transmis la gratitude du Congrès et du pays pour le service patriotique de nos militaires, qui sont des sentinelles de la démocratie dans la péninsule coréenne”.

Pelosi a déclaré dans un communiqué séparé qu’elle et Kim, la présidente du parlement sud-coréen, ont réaffirmé “notre engagement envers l’alliance américano-coréenne pour faire progresser la sécurité, renforcer nos chaînes d’approvisionnement et accroître le commerce et les investissements qui profitent à nos deux nations”.

Les tensions sur la péninsule coréenne restent élevées après la série d’essais de missiles torrides de la Corée du Nord plus tôt cette année. Des responsables américains et sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord était prête à effectuer son premier essai d’armes nucléaires en cinq ans.

La Corée du Nord a déclaré qu’elle ne reviendrait pas aux pourparlers de dénucléarisation et se concentrerait plutôt sur l’expansion de son programme nucléaire à moins que les États-Unis n’abandonnent leurs politiques hostiles, dans une référence apparente aux sanctions internationales dirigées par les États-Unis contre le Nord et à ses exercices militaires réguliers avec la Corée du Sud.

Après que Pelosi s’est rendu à Taïwan et a réaffirmé l’engagement de Washington à défendre la démocratie sur l’île autonome, la Corée du Nord a publié mercredi une déclaration réprimandant les États-Unis et soutenant la Chine, son principal allié et le plus grand bienfaiteur de l’aide.

Pelosi a été le premier orateur de la Chambre à se rendre à Taiwan en 25 ans.