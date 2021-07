Pelosi protège l’enquête sur l’attaque du Capitole des jeux politiques. Elle a raison.

Dites ce que vous voulez à propos de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et il y a beaucoup de choses à dire, c’est une femme avec une colonne vertébrale en acier et une concentration laser sur l’histoire – à la fois les siècles passés et les innombrables pages à écrire.

Bien qu’il ait été choquant et apparemment sans précédent qu’elle ait rejeté deux des choix du chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy pour le comité restreint qui enquêtera sur l’attaque du Capitole le 6 janvier, cela n’aurait probablement pas dû l’être. Pelosi n’est pas intéressé par un spectacle de chiens et de poneys, par des distractions qui donneront du fourrage sans fin aux médias conservateurs et saperont la gravité de la tâche devant ce panel.

Une conférencière qui a dirigé deux destitutions, des procédures douloureuses qui ont révélé des infractions flagrantes du président Donald Trump sans toutefois l’avoir démis de ses fonctions, sait exactement ce qui se passerait si elle donnait une plate-forme aux représentants républicains Jim Jordan et Jim Banks.

Allié à Trump quoi qu’il arrive

Tous deux ont voté pour s’opposer aux résultats certifiés par l’État des élections – même si le ministère de la Justice et des dizaines de tribunaux avaient trouvé les objections sans fondement, et même après que les partisans de Trump aient pris d’assaut le Capitole, blessé des dizaines de policiers, menacé Pelosi et Vice. Le président Mike Pence et a entraîné la mort de cinq personnes – dont un officier de police du Capitole et un manifestant abattu par un officier de police alors qu’elle franchissait une porte vitrée dans une zone où les législateurs s’abritaient.

Banks et Jordan nous ont montré qui ils sont.

Banks a récemment rencontré Trump à deux reprises, notamment lors d’un voyage à la frontière sud. « Je n’aurai jamais honte de dire que Donald Trump est le président le plus efficace de ma vie », a-t-il déclaré ce mois-ci lors de la Conférence d’action politique conservatrice, où son sujet était « les griefs contre le gouvernement ».

Après avoir été nommé au comité restreint lundi, Banks a déclaré qu’il devrait également enquêter sur « des centaines d’émeutes politiques violentes » l’été dernier et a ajouté: « Nancy Pelosi a créé ce comité uniquement pour calomnier les conservateurs et justifier le programme autoritaire de la gauche ». Mercredi, lorsqu’elle a rejeté sa nomination, il a invoqué son service en Afghanistan et a ajouté : « Nous avons toujours dit qu’il s’agissait d’un exercice purement partisan de la part des démocrates et du rejet de Nancy Pelosi à mon égard et Jim Jordan montre une fois de plus qu’elle est la plus partisane figure en Amérique aujourd’hui. »

Alors, face je gagne, face tu perds.

La Jordanie a été un défenseur si zélé de Trump et de sa « victoire » de 2020 que cinq jours après l’insurrection au Capitole, Trump lui a remis la Médaille présidentielle de la liberté. Le lendemain, Jordan était à la Chambre pour défendre Trump et fustiger les démocrates pour l’avoir mis en accusation – encore une fois – « huit jours avant qu’il n’y ait un transfert de pouvoir pacifique, comme il y en a eu à chaque autre fois dans l’histoire américaine ». Sauf qu’à ce moment-là, pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, le transfert avait déjà été marqué par la violence, le vandalisme et la mort.

L’ancien président de la Chambre, John Boehner, a qualifié son compatriote républicain de l’Ohio de « terroriste législatif ». C’est sans aucun doute la raison pour laquelle McCarthy l’a choisi et pourquoi Pelosi a appelé à remettre au GOP des munitions à court terme en échange d’un record historique à long terme qui ne soit pas déraillé par les médias conservateurs et le what-aboutism.

McCarthy ne veut pas nommer de remplaçants. Il menace de supprimer les trois choix que Pelosi a acceptés.

Amende.

Témoignages personnels et vidéo violente

Le GOP fera le foin de tout ce qui arrivera, ou essayera de le faire. Avant qu’un témoin ne témoigne ou qu’une conclusion ne soit tirée, comme nous le voyons, Banks et bien d’autres qualifient le projet de comité de travail partisan de hack. Nous ne pouvons qu’espérer que la vérité et les faits, renforcés par de nombreux témoignages personnels et des vidéos violentes, élèveront la balance des yeux américains et produiront une révélation collective sur où nous avons été et où nous voulons aller en tant que nation.

Les démocrates et les républicains responsables doivent creuser profondément ce qui s’est passé le 6 janvier. Nous avons besoin d’un compte rendu définitif des événements de cette journée, qui était derrière eux et comment le gouvernement et tous ses protecteurs auraient pu permettre à des milliers de personnes de pénétrer dans le célèbre bâtiment. cela non seulement symbolise mais est en fait le cœur démocratique battant des États-Unis d’Amérique. Nous devons comprendre les rôles de Trump, du Pentagone, des Proud Boys et d’autres groupes, et pourquoi diable les gens diraient des choses comme ce que Saundra Kiczenski a dit au journaliste du Wall Street Journal Michael C. Bender : « Nous n’étions pas là pour voler des choses . Nous n’étions pas là pour faire des dégâts. Nous étions juste là pour renverser le gouvernement. »

Comme l’a déclaré mardi le juge de district américain Randolph Moss en prononçant la première peine pour un crime du 6 janvier, le drapeau que Paul Hodgkins a porté sur le sol du Sénat après avoir envahi le Capitole n’était pas un drapeau américain. C’était un drapeau Trump 2020 – un symbole indubitable de Hodgkins « déclarant sa loyauté à un seul individu sur la nation », a déclaré Moss. « Dans cet acte, il a capturé la menace pour la démocratie dont nous avons tous été témoins ce jour-là. »

Pelosi a raison de sauvegarder ces procédures. Nous devons savoir quoi faire pour nous assurer que rien comme le 6 janvier ne puisse se reproduire.

Jill Lawrence est la rédactrice en chef des commentaires de USA TODAY et auteur de « L’art de l’accord politique : comment le Congrès a battu les probabilités et a brisé les impasses ». Suivez-la sur Twitter : @JillDLawrence