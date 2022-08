Pelosi promet que la Chine n’isolera pas Taïwan lors d’exercices militaires

Commentez cette histoire Commentaire

TOKYO – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a juré que la Chine ne réussirait pas à isoler Taïwan, alors qu’elle terminait sa tournée en Asie vendredi au milieu d’une vague d’exercices militaires chinois qui ont fait monter en flèche les craintes de conflit dans la région. Le voyage bref et inopiné de Pelosi cette semaine à Taïwan a mis en évidence les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, et l’impact de la détérioration des relations sur les alliés américains qui dépendent économiquement de la Chine.

Pékin affirme sa souveraineté sur Taïwan, une démocratie autonome de 23 millions d’habitants, et a cherché à exclure l’île des affaires mondiales en retirant ses partenaires diplomatiques et en réagissant furieusement aux échanges entre Taipei et les responsables étrangers.

“Ils peuvent essayer d’empêcher Taïwan de visiter ou de participer à d’autres endroits, mais ils n’isoleront pas Taïwan”, a déclaré Pelosi à Tokyo, la dernière étape de sa tournée. “Ils ne font pas notre programme de voyage, le gouvernement chinois ne le fait pas. .”

La Chine lance des exercices militaires autour de Taïwan après la visite de Pelosi

Malgré l’insistance de Pékin sur le fait que les problèmes avec Taïwan relèvent des “affaires intérieures”, la visite de Pelosi a souligné la grande inquiétude des alliés américains concernant le conflit dans le détroit de Taïwan en raison de leur proximité géographique et du rôle du passage en tant que route commerciale vitale. Les inquiétudes du Japon concernant une éventuelle action militaire de la Chine contre Taïwan – qui se trouve à moins de 100 miles du point le plus occidental du Japon – ont façonné les dépenses de défense et les calculs diplomatiques de Tokyo.

L’Armée populaire de libération de Chine a publié le 4 août une vidéo d’un exercice de missile à tir réel ciblant les eaux au large de Taïwan. (Vidéo : Armée populaire de libération)

Jeudi, dans le cadre des exercices militaires annoncés par Pékin en réponse à la visite de Pelosi à Taipei, cinq des missiles balistiques chinois ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon, incitant Tokyo à porter plainte par la voie diplomatique.

À Taïwan, pendant ce temps, le Premier ministre Su Tseng-chang a qualifié vendredi la Chine de “voisin maléfique qui fléchit ses muscles à notre porte” avec des exercices militaires qui “sabotent arbitrairement” l’une des voies navigables les plus fréquentées du monde, selon un communiqué de l’exécutif taïwanais Yuan, le branche exécutive de son gouvernement.

La visite de Pelosi à Taïwan inaugure une nouvelle phase de la campagne de pression de la Chine

Les manœuvres militaires chinoises devraient se poursuivre tout au long du week-end. Les exercices, qui se rapprochent plus de Taïwan que lors des précédentes crises inter-détroit, ont accru les craintes d’un affrontement militaire. Taïwan a déclaré que les exercices, affectant six zones autour de l’île, équivalaient à un blocus maritime et aérien.

S’adressant aux journalistes à New Taipei City, Su a ajouté que les actions de la Chine entraîneraient une “condamnation mondiale” et a déclaré que Taiwan ne céderait pas à la pression et travaillerait avec des partenaires démocratiques pour empêcher “les comportements imprudents des dictatures autoritaires”.

Il a promis une forte aide gouvernementale aux entreprises taïwanaises touchées par les interdictions d’importer de la Chine sur les agrumes, le poisson et d’autres produits, mais a minimisé la perturbation de l’économie taïwanaise, affirmant que de nombreuses entreprises locales s’étaient déjà dégradées sur le marché après avoir réalisé à quelle fréquence “la politique perturbe l’activité économique” en Chine. Chine.