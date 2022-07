Le président de la Chambre des États-Unis aurait exhorté le secrétaire d’État Blinken à attribuer la désignation, sinon le Congrès le fera en premier

Lors d’un appel plus tôt cette semaine, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a demandé au secrétaire d’État américain Antony Blinken de désigner la Russie comme “un État parrain du terrorisme”, Politico a écrit mercredi, citant deux sources proches de la conversation.

Pelosi aurait averti le plus haut diplomate américain que s’il ne procédait pas à la désignation, le Congrès le ferait à la place.

Alors que le Congrès a donné au Département d’État le pouvoir exclusif de qualifier d’autres pays d’États parrains du terrorisme, certains législateurs soutiennent qu’un projet de loi pourrait être adopté pour contourner cette restriction, note le journal.



“Il n’y a aucune raison légale pour laquelle le Congrès ne pourrait pas adopter une législation pour désigner effectivement la Russie comme État parrain du terrorisme”, a-t-il ajouté. un assistant démocrate a été cité comme disant par Politico. “Le Congrès adoptant une législation est évidemment une voie plus compliquée que le secrétaire qui procède à la désignation, mais cela donnerait à l’administration la couverture politique dont elle a besoin pour intensifier la pression économique et la rhétorique contre Poutine.”

Les pays qui reçoivent le label sont soumis à des restrictions radicales telles qu’une limitation de l’aide étrangère, une interdiction des exportations et des ventes de défense et des contrôles sur les exportations d’articles à double usage, entre autres.

Le label pénalise également les personnes ou les pays qui se livrent à certains échanges. Si Moscou est répertoriée, Washington pourrait devoir étendre considérablement ses sanctions à davantage de secteurs de l’économie du pays et rendre presque impossible pour les Américains d’avoir des relations avec la Russie, a souligné Politico.

Actuellement, il y a quatre nations sur la liste américaine des “États parrains du terrorisme”: Cuba, Corée du Nord, Iran et Syrie. Cependant, aucun de ces pays ne commerce avec le monde autant que la Russie, ce qui, selon certains experts, est l’une des raisons pour lesquelles Washington s’est jusqu’à présent abstenu d’appliquer officiellement le label.

En avril, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a expliqué aux journalistes que l’administration Biden examinait les mesures potentielles qu’elle pourrait prendre contre Moscou, et a noté que « les sanctions que nous avons mises en place et que nous avons prises [against Russia] sont les mêmes étapes que celles que supposerait la désignation d’un État parrain du terrorisme.

Commentant le rapport Politico, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi que Moscou “évalue très négativement les conséquences pour les relations avec Washington si le Congrès américain reconnaît la Fédération de Russie comme un ‘État parrain du terrorisme'”. Il a cependant ajouté qu’il était difficile de faire quoi que ce soit qui puisse endommager davantage les relations déjà ternies entre les deux nations.

Lire la suite Macron refuse de désigner la Russie comme “parrain du terrorisme”

Le mois dernier, le président ukrainien Vladimir Zelensky a exhorté le dirigeant français Emmanuel Macron à désigner la Russie comme “sponsor du terrorisme”. Macron a cependant refusé de le faire, arguant que son pays n’avait besoin d’aucune définition judiciaire pour sanctionner Moscou.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.