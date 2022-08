Pelosi pourrait devenir la figure de “Franz Ferdinand” qui déclencherait une troisième guerre mondiale si la Chine lui faisait du mal lors d’un voyage à Taïwan, avertissent les experts

NANCY Pelosi pourrait devenir la figure de “Franz Ferdinand” dans une éventuelle Troisième Guerre mondiale si elle est blessée par l’armée chinoise lors de son voyage à Taïwan, préviennent les experts.

Le démocrate, 82 ans, a atterri à Taïwan, devenant le premier président en 25 ans à visiter le territoire contesté.

Les craintes grandissent qu’un conflit puisse éclater entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan si la présidente Pelosi était attaquée lors de son voyage sur l’île

Nancy Pelosi a atterri à Taïwan mardi soir, défiant les menaces chinoises Crédit : La Méga Agence

Le président chinois Xi Jinping a vivement averti le président américain Joe Biden du voyage de Pelosi à Taïwan Crédit : Alamy

Pékin considère Taïwan comme un État « renégat » et le président Xi s’est engagé à reprendre l’île par la force si nécessaire.

Pendant des décennies, Washington a poursuivi une stratégie “d’ambiguïté stratégique” – où il a persuadé les forces taïwanaises pro-séparatistes de ne pas déclarer l’indépendance tout en dissuadant Pékin de ne pas s’emparer de l’île par la force.

La Chine s’est engagée à imposer une zone d’exclusion aérienne dans le but de saboter sa visite et les propagandistes des médias d’État ont averti que l’avion de Pelosi pourrait être attaqué.

Le commentateur Hu Xijin a averti que si des avions de combat américains escortaient l’avion de Pelosi à Taïwan, il s’agirait d’une “invasion”.

Il a déclaré : « L'[Armée populaire de libération]a le droit de chasser de force l’avion de Pelosi et les avions de combat américains, y compris en tirant des coups de semonce et en effectuant des mouvements tactiques d’obstruction.

“Si inefficace, alors abattez-les.”

Aucun responsable du gouvernement chinois n’a déclaré que l’avion de Pelosi serait attaqué, mais l’expert géopolitique Brandon Weichert a averti que le président pourrait devenir un Franz Ferdinand des temps modernes si elle était blessée.

L’archiduc François-Ferdinand a été assassiné en juin 1914, ce qui a incité l’Autriche-Hongrie à déclarer la guerre à la Serbie, déclenchant la Première Guerre mondiale.

Weichert a déclaré au Sun: “Son préjudice ou sa mort déclencherait un incident international massif comme on n’en a pas vu depuis 1914.

« Xi Jinping et Nancy Pelosi tiennent le destin du monde entre leurs mains. Et personne ne sait ce qui se passera ensuite… un peu comme 1914.

“Jamais depuis les guerres mondiales, la personnalité des dirigeants mondiaux n’a autant compté dans les décisions historiques sur le point d’être prises.”

Weichert a émis l’hypothèse que si Pékin décidait de lancer une attaque contre Taïwan, ils cibleraient alors les satellites vulnérables de l’Amérique dans la région.

Il a déclaré : « L’époque où Pékin ne pouvait que se recroqueviller et se prosterner devant la présence des navires de guerre américains dans le détroit de Taiwan est révolue.

“La Chine a mobilisé une force importante – et déployé ses propres porte-avions – pour contrer la présence américaine dans la région.”

Le navire chinois Yuan Wang 5 doit accoster au Sri Lanka ce mois-ci et Weichert craint que le navire ne soit utilisé à des fins militaires.

Le navire est utilisé pour le suivi de l’espace et des satellites et peut surveiller les roquettes et les missiles qui sont lancés.

Weichert pense que la Chine « suit activement » les systèmes américains et identifie des cibles sur eux.

La Chine a longtemps craint de lancer un assaut amphibie de type D-Day sur Taiwan – quelque chose que certains analystes ont surnommé le Z-Day.

Des destroyers et des frégates ont été vus au large de l’île et des avions de combat ont bourdonné près de la ligne de démarcation dans le détroit de Taiwan.

Et des images effrayantes partagées sur le réseau social chinois Weibo semblent montrer une colonne de chars amphibies qui se masseraient sur les plages du Fujian le long du détroit de Taiwan.

Il est également rapporté que la Chine se prépare à envoyer ses porte-avions pour correspondre aux déploiements américains dans la région, avec l’USS Ronald Reagan et son groupe de frappe opérant actuellement près de Taïwan.

Pékin considère tout engagement entre Washington et Taipei, la capitale taïwanaise, comme une approbation américaine de l’indépendance de l’île.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a menacé : « La partie américaine portera la responsabilité et paiera le prix pour avoir sapé les intérêts de sécurité souverains de la Chine.

Le général de brigade Robert Spalding III (retraité). a averti que les États-Unis avaient accepté en privé que la Chine prenne Taïwan.

Il a déclaré au Sun : « Nous avons autorisé la construction de trop d’armes dans cette zone du détroit (de Taiwan).

“Le sort de Taïwan est acquis d’avance et les responsables de Washington l’acceptent en privé.”

L’armée taïwanaise a lancé cinq jours d’exercices de tir réel impliquant toutes les forces de l’armée pour repousser les attaques simulées de Crédit : Getty

Pelosi est le premier haut responsable américain à se rendre à Taiwan en 25 ans Crédit : Universal News & Sport

Il a prédit que les forces pro-Pékin pourraient lancer une invasion d’ici cinq ans.

Les experts ont averti que les défenses aériennes et les bases américaines sont vulnérables en raison de la naïveté des politiciens de Washington DC.

Sam Armstrong, de la Henry Jackson Society, a averti qu’il y avait un certain degré d’orgueil de la part des politiciens occidentaux après la fin de la guerre froide.

Il a averti que Pékin développait des armes à une telle vitesse conçues pour éliminer les navires ennemis.

Weichert a déclaré: «Le fait que cela fait 25 ans qu’un président américain de la Chambre ne se soit pas rendu à Taiwan est une mise en accusation de la façon dont Washington a ignoré la région indo-pacifique.

“Depuis le 11 septembre, les États-Unis ont été tellement distraits que la Chine a supposé qu’elle était la véritable puissance dominante dans la région.”

Les affirmations selon lesquelles la Chine a dépassé les États-Unis en tant que première superpuissance mondiale sont contestées, mais Spalding pense que Washington risque de perdre une bataille idéologique, qui est surnommée la guerre froide 2.0.

Pékin aspire à devenir la superpuissance dominante du monde d’ici 2049, mais Spalding pense que cet objectif a été atteint.

La Chine a présenté son armée avant la visite de Pelosi à Taiwan Crédit : armée chinoise