Pelosi pourrait annoncer la création d’un comité restreint pour enquêter le 6 janvier

WASHINGTON – La présidente Nancy Pelosi, D-Calif, a déclaré mardi aux membres de la Chambre démocrate qu’elle créerait un comité restreint pour enquêter sur l’attaque et l’insurrection du 6 janvier, a déclaré une source familière à USA TODAY.

Après USA TODAY et plusieurs autres médias ont rapporté son annonce, le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, plus tard tweeté, « Clarification sur la réunion de ce soir du comité directeur et politique. La présidente Pelosi a déclaré aux membres qu’elle prévoyait d’annoncer SI elle créerait un comité restreint CETTE SEMAINE. Sa préférence continue d’être une commission bipartite que les républicains du Sénat bloquent. »

Les détails d’un comité restreint ne sont pas encore connus. Cela ne nécessiterait pas le soutien des républicains pour s’établir, mais ils pourraient toujours avoir une certaine représentation au sein du comité.

L’annonce intervient près d’un mois après que les républicains du Sénat ont bloqué une commission bipartite proposée pour étudier l’émeute du Capitole américain.

Cette législation avait été adoptée avec succès à la Chambre et Pelosi avait déclaré qu’elle explorerait d’autres voies pour enquêter sur l’attaque meurtrière après son échec à progresser au Sénat.

Le comité restreint était l’une des nombreuses options que le président avait envisagées après que le GOP du Sénat a bloqué la législation de la commission.

Les panneaux potentiels se produisent dans une atmosphère politique accrue à Capitol Hill – une atmosphère particulièrement controversée au lendemain du 6 janvier.

Les démocrates du Congrès ont accusé les républicains d’avoir tenté de minimiser les événements de cette journée.

Une foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, a attaqué des policiers et a saccagé le bâtiment pour tenter d’empêcher la certification du Collège électoral en faveur du président Joe Biden.

De l’autre côté de l’allée, les républicains ont appelé une commission ou un comité supplémentaire partisan et inutile car le ministère de la Justice poursuit déjà plus de 445 suspects dans l’attaque, et d’autres arrestations sont attendues. Ils disent que les démocrates utilisent cela à des fins politiques.

La rhétorique et le rôle de l’ancien président Donald Trump dans les événements qui ont conduit à la tentative d’insurrection seront probablement au centre du panel.

La Chambre a rapidement destitué Trump le 13 janvier, l’accusant d’avoir incité à l’insurrection la semaine précédente. Lors du procès, les sénateurs ont voté en faveur de son acquittement.

Le comité pourrait examiner les actions de certains membres actuels et anciens de la Chambre, des sénateurs, le manque de préparation à Capitol Hill, et bien plus encore.

La représentante Liz Cheney, R-Wyo., qui a en partie perdu son leadership au sein du GOP de la Chambre pour avoir soutenu la commission chargée d’enquêter à cette date, a déclaré mardi aux journalistes qu’elle souhaitait que le Sénat ait « adopté une commission bipartite, mais depuis cela n’a pas Cela n’arrive pas, je pense qu’il est très important pour nous d’avoir autre chose. »

Cette histoire est en rupture et sera mise à jour.