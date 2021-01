La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a ordonné que des drapeaux flottent sur la moitié du personnel de Capitol Hill, en l’honneur du policier Brian Sicknick, décédé après avoir été blessé lors d’une manifestation pro-Trump lorsque des émeutiers ont pris d’assaut le complexe.

Sicknick est décédé à l’hôpital jeudi, après avoir été blessé par un émeutier dans le Capitole américain la veille. L’officier est l’une des cinq personnes décédées pendant l’occupation du Capitole par les partisans du président Donald Trump. Un manifestant non armé, Ashli ​​Babbitt, a été abattu par la police à l’intérieur du bâtiment, tandis que trois autres personnes ont été mortelles « urgences médicales. »

J’ai ordonné que les drapeaux du Capitole soient réduits à moitié en l’honneur de l’officier Sicknick. Que ce soit un réconfort pour la famille de l’agent Sicknick que tant de gens pleurent et prient pour eux en cette triste période. – Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 8 janvier 2021

L’émeute a vu une foule de partisans de Trump pénétrer à l’intérieur du Capitole alors que les législateurs à l’intérieur certifiaient la victoire électorale de Joe Biden. La foule a scandé, raillé et vandalisé les bureaux des politiciens, certains affrontant la police et d’autres prenant des selfies à l’intérieur du bâtiment.

Les événements de mercredi ont été condamnés à travers le spectre politique. Avant de commander l’abaissement des drapeaux, Pelosi a appelé les émeutiers « les terroristes » et marqué leur occupation du Capitole un «Insurrection armée». Le président de la Chambre a également appelé à la destitution de Trump et au personnel du président de le révoquer pour cause d’inaptitude à exercer ses fonctions via le 25e amendement.

Aussi sur rt.com « N’ose pas les appeler des manifestants »: Biden qualifie les émeutiers du Capitole de « terroristes domestiques » inspirés par le « mépris de la loi » de Trump

Des policiers à Washington ont organisé une veillée pour Sicknick jeudi soir, avec un convoi de véhicules de police éclairés défilant devant le Washington Monument aux petites heures de vendredi matin.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!