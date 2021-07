Pelosi nommera le représentant du GOP Kinzinger pour enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole

Pelosi a rejeté la nomination des représentants du GOP Jim Jordan et Jim Banks au comité restreint de la Chambre.

GOP Rep. Adam Kinzinger était l’un des deux républicains à voter en faveur de la création du comité.

WASHINGTON – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a nommé dimanche le représentant républicain Adam Kinzinger de l’Illinois au comité restreint chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

« Il apporte un grand patriotisme à la mission du comité : découvrir les faits et protéger notre démocratie », a déclaré Pelosi, D-Calif., dans un communiqué annonçant sa décision. « Il est impératif que nous arrivions à la vérité de ce jour et que nous nous assurons qu’une telle attaque ne puisse plus jamais se reproduire. »

La décision de Pelosi intervient après qu’elle a rejeté deux législateurs du GOP nommés au comité par le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, déclenchant une tempête de feu et incitant les dirigeants républicains à retirer toute leur liste de choix pour le panel.

Pelosi a déclaré que deux des choix de McCarthy – les représentants Jim Jordan de l’Ohio et Jim Banks de l’Indiana – auraient sapé l’intégrité du travail du comité en raison de leurs déclarations antérieures sur l’attaque du 6 janvier.

« Il n’y a aucun moyen que je tolère leurs singeries alors que nous cherchons la vérité », a déclaré Pelosi dimanche en défendant sa décision d’exclure Jordan et Banks du comité. Elle a fait ces remarques lors d’une interview sur « This Week » d’ABC, dans laquelle elle a également laissé entendre qu’elle nommerait Kinzinger au panel.

Le républicain de l’Illinois a promis de « travailler avec diligence pour s’assurer que nous obtenions la vérité » sur l’émeute du Capitole.

« Ce moment nécessite une approche sérieuse, lucide et non partisane », a-t-il déclaré dans un communiqué après l’annonce de Pelosi. « Nous avons le devoir de mener une enquête complète sur la pire attaque contre le Capitole depuis 1814 et de nous assurer cela ne peut plus jamais se reproduire. »

Le comité doit tenir sa première audience le mardi 27 juillet.

Kinzinger et la représentante Liz Cheney, R-Wyo., ont été les deux seuls républicains de la Chambre à voter en faveur de la création du panel, qui enquêtera sur l’émeute du Capitole et fera des recommandations sur la façon d’éviter une autre attaque.

Kinzinger affirme que McCarthy a ignoré l’avertissement selon lequel les événements du 6 janvier pourraient devenir violents

Pelosi a déjà nommé Cheney au comité, ainsi que sept démocrates.

Cheney et Kinzinger ont vivement critiqué le refus de McCarthy et d’autres républicains de la Chambre de répondre à l’attaque du 6 janvier, au cours de laquelle les partisans de l’ancien président Donald Trump ont tenté d’arrêter la certification de l’élection de Joe Biden en 2020 en tant que président. McCarthy, R-Calif., et d’autres républicains semblent particulièrement réticents à sonder le rôle de Trump dans l’alimentation de l’émeute alors qu’il diffusait de fausses allégations selon lesquelles les élections de 2020 avaient été truquées contre lui.

« Peut-être que les républicains ne peuvent pas gérer la vérité, mais nous avons la responsabilité de la rechercher », a déclaré Pelosi dimanche.

Pelosi n’a créé le comité restreint qu’après que les républicains du Congrès ont supprimé une loi qui aurait établi une commission indépendante bipartite pour enquêter sur l’insurrection du 6 janvier.

Le sénateur Pat Toomey, un républicain de Pennsylvanie qui a soutenu la création d’une commission indépendante, a qualifié l’attaque « d’épisode terrible de notre histoire dont Donald Trump était au cœur », lors d’une interview sur « L’état de l’Union » de CNN.

Mais Toomey a suggéré que l’enquête du comité spécial de la Chambre serait motivée par la politique partisane.

« Il est politiquement à l’avantage des démocrates d’essayer de garder cette question au premier plan », a déclaré Toomey, arguant que c’est un moyen de détourner l’attention des politiques du président Joe Biden.

McCarthy a nommé cinq républicains au comité restreint de la Chambre la semaine dernière : en plus de Banks et Jordan, il a sélectionné les représentants Rodney Davis de l’Illinois, Kelly Armstrong du Dakota du Nord et Troy Nehls du Texas.

Pelosi a déclaré qu’elle aurait accepté les trois derniers. Mais elle a rejeté Banks et Jordan, qui s’étaient tous deux opposés à la certification des résultats de l’élection et ont critiqué l’enquête du comité restreint.

Banks et Jordan ont « fait des déclarations et … (pris) des actions qui les ont rendus ridicules de les mettre dans un tel comité pour chercher la vérité », a déclaré Pelosi aux journalistes la semaine dernière.

McCarthy a qualifié l’action de Pelosi d' »abus de pouvoir flagrant » et il a menacé de lancer une enquête distincte dirigée par les républicains.

« À moins que le président Pelosi ne change de cap et ne siège aux cinq candidats républicains, les républicains ne participeront pas à leur simulacre de processus et poursuivront plutôt notre propre enquête sur les faits », a déclaré McCarthy dans un communiqué la semaine dernière.

Dans une lettre vendredi, le House Freedom Caucus, un groupe de conservateurs purs et durs, a exhorté McCarthy à essayer de destituer Pelosi en tant qu’orateur pour son refus de siéger Jordan et Banks au comité du 6 janvier. Le caucus a qualifié sa décision d' »intolérable » et a déclaré que c’était la preuve qu’elle « n’avait aucun intérêt pour la démocratie représentative ».

McCarthy n’a pas commenté publiquement la demande du Freedom Caucus, qui échouerait presque certainement à la Chambre, où les démocrates ont la majorité.

Dans son interview sur ABC, Pelosi a ignoré la lettre du Freedom Caucus.

« Je ne suis pas préoccupé par une menace du Freedom Caucus. Nous les recevons tous les jours de la semaine », a-t-elle déclaré.

