Pelosi nomme les destinations de son voyage au milieu de Taiwan

La présidente de la Chambre des États-Unis n’a pas mentionné l’île dans la dernière mise à jour de sa visite en Asie

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a révélé le calendrier de son voyage en Asie. La Chine avait promis plus tôt une forte réaction si le politicien de haut rang se rendait à Taiwan.

Dans un tweet publié dimanche, Pelosi a déclaré qu’elle s’arrêterait à Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon, où elle “tenir des réunions de haut niveau.”

La nouvelle survient après des informations selon lesquelles Pelosi pourrait effectuer une visite inopinée à Taipei dans le cadre de son voyage.

La Chine considère Taiwan, qui est dirigée par un gouvernement séparé depuis la fin des années 1940, comme faisant partie de son territoire. Pékin s’oppose fermement à toute forme de reconnaissance diplomatique de Taïwan, y compris les visites de responsables étrangers.

Je dirige une délégation du Congrès dans l’Indo-Pacifique pour réaffirmer l’engagement inébranlable de l’Amérique envers nos alliés et amis dans la région. À Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon, nous tiendrons des réunions de haut niveau pour discuter de la manière dont nous pouvons faire avancer nos intérêts et valeurs communs.

– Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 31 juillet 2022