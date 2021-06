La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle créerait un comité restreint pour enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, mais a affirmé que les troubles étaient motivés par la haine de la suprématie blanche et l’antisémitisme bien avant l’enquête.

Pelosi a annoncé jeudi le nouveau comité du Congrès, affirmant que l’enquête menée par la Chambre se pencherait sur la « causes profondes » de l’incident, ainsi que les précautions qui auraient pu être prises pour mieux sécuriser les salles du Congrès.

« Ce matin, avec une grande solennité et tristesse, j’annonce que la Chambre établira un comité restreint sur l’insurrection du 6 janvier », Pelosi a déclaré lors d’une conférence de presse, ajoutant que l’enquête serait à deux volets.

L’un concerne les causes profondes de celui-ci. La suprématie blanche, l’antisémitisme, l’islamophobie, tout le reste qui était si évident quand vous voyez un sweat-shirt sur l’une des personnes disant « Camp Auschwitz ».

Le comité se concentrera également sur « la sécurité du Capitole et ce que cela signifie d’être prêt pour une telle insurrection », Pelosi continua. « Bien que je pense que nous aurions pu être mieux préparés, je pense que personne n’aurait prévu une insurrection provoquée par le président des États-Unis. »

L’annonce intervient après que les républicains du Sénat aient bloqué une législation qui aurait créé une commission bipartite de type 11 septembre pour examiner l’émeute le mois dernier. Alors que les démocrates ont longtemps fait pression pour une telle enquête, les législateurs du GOP ont fait valoir qu’elle deviendrait politisée et que les enquêtes en cours sur les forces de l’ordre sont suffisantes.

Les démocrates, cependant, n’ont pas renoncé à une commission bipartite distincte, Pelosi affirmant que le comité restreint créé jeudi serait « complémentaire, pas à la place de » une sonde calquée sur l’enquête sur le 11 septembre. Ayant adopté la Chambre avec le soutien de 35 républicains, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer a promis de « forcer le Sénat à voter » sur la mesure à nouveau à l’avenir.





Pelosi n’est pas le premier à suggérer que les troubles au Capitole ont été alimentés par le sectarisme racial et même « suprémacie blanche. » Alors que l’émeute était ostensiblement centrée sur la colère suscitée par l’issue de la course présidentielle de 2020, les partisans de Donald Trump, alors au pouvoir, alléguant une fraude électorale généralisée, certains, dont des universitaires et même des chefs militaires, ont attribué l’incident à « de la rage blanche ».

Pendant ce temps, lorsqu’on les a interrogés sur les cours sur « rage blanche » actuellement proposé à l’académie militaire de West Point mercredi, le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a suggéré que le concept pourrait expliquer ce qui s’est passé le 6 janvier.

« Je veux comprendre la rage blanche, et je suis blanc, » Milley a déclaré aux législateurs lors d’une audience à la Chambre. « Alors, qu’est-ce qui a poussé des milliers de personnes à attaquer ce bâtiment et à tenter de renverser la Constitution des États-Unis d’Amérique ? Qu’est-ce qui a causé ça ?

Bien que le nouveau comité restreint n’ait pas encore démarré – Pelosi ne donnant aucun calendrier ni aucun détail sur sa composition – le Sénat a mené une enquête préliminaire, publiant un rapport de 127 pages plus tôt ce mois-ci. L’enquête a révélé une série de failles de sécurité au Capitole, ainsi que des signes clairs que des émeutiers violents se préparaient à descendre à Washington, DC dans les jours précédant le 6 janvier.

Des dossiers judiciaires récents ont également soulevé des questions sur les activités du FBI avant l’émeute, ce qui a suscité des appels à une enquête plus approfondie. Certains des documents suggèrent que le bureau avait de nombreuses preuves de troubles imminents au Capitole mais n’a pas agi, tandis que d’autres montrent que des dizaines de co-conspirateurs criminels n’ont pas été inculpés, malgré une implication profonde dans le complot anti-émeute.





