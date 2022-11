Pelosi ne cherchera pas à occuper un poste de direction et prévoit de rester au Congrès

WASHINGTON –

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré jeudi qu’elle ne chercherait pas à occuper un poste de direction au sein du nouveau Congrès, un réalignement crucial ouvrant la voie à une nouvelle génération de dirigeants après que les démocrates ont perdu le contrôle de la Chambre au profit des républicains lors des élections de mi-mandat.

Pelosi a annoncé dans un discours animé à la Chambre qu’elle se retirerait après avoir dirigé les démocrates pendant près de 20 ans et à la suite de l’attaque brutale contre son mari, Paul, le mois dernier dans leur maison de San Francisco.

La démocrate californienne, qui est devenue la première femme du pays à brandir le marteau du président, a déclaré qu’elle resterait au Congrès en tant que représentante de San Francisco, poste qu’elle occupe depuis 35 ans, lorsque le nouveau Congrès se réunira en janvier.

“Maintenant, nous devons avancer avec audace vers l’avenir”, a déclaré Pelosi.

“Je ne chercherai pas à être réélu à la direction démocrate lors du prochain Congrès”, a déclaré Pelosi. “Pour moi, l’heure est venue pour une nouvelle génération de diriger le caucus démocrate que je respecte si profondément.”

Pelosi a reçu une ovation debout après ses remarques, et les législateurs et les invités sont montés un par un pour lui offrir des câlins, beaucoup prenant des selfies d’un moment de l’histoire. Le président Joe Biden s’est entretenu avec Pelosi dans la matinée et l’a félicitée pour son mandat historique en tant que présidente de la Chambre, a déclaré la Maison Blanche.

C’est un choix inhabituel pour un chef de parti de rester après s’être retiré de la direction du Congrès, mais il convient à Pelosi, qui a longtemps défié les conventions en poursuivant le pouvoir à Washington.

Pelosi a récapitulé sa carrière, de voir le Capitole pour la première fois en tant que jeune fille avec son père, ancien membre du Congrès et maire, à servir de conférencière aux côtés des présidents américains et à faire “le travail du peuple”.

“Chaque jour, je suis au pouvoir du majestueux miracle de la démocratie américaine”, a-t-elle déclaré.

Les démocrates ont applaudi Pelosi lorsqu’elle est arrivée dans la chambre à midi. À court préavis, les législateurs ont rempli la Chambre, du moins du côté démocrate, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s’est joint. La galerie du président remplie de membres du personnel et d’invités de Pelosi. Certains républicains, dont certains membres nouvellement élus, étaient également présents.

Schumer a échangé une longue étreinte et un baiser sur la joue avec l’orateur peu de temps après avoir terminé son discours.

Plus tôt, Pelosi avait noté dans un communiqué après que l’Associated Press ait appelé le contrôle de la chambre que, lors du prochain Congrès, les démocrates de la Chambre auront “une forte influence sur une faible majorité républicaine”.

Première femme à devenir présidente et seule personne depuis des décennies à avoir été élue deux fois à ce poste, elle a conduit les démocrates à travers des moments importants, notamment l’adoption de la loi sur les soins abordables avec le président Barack Obama et la destitution du président Donald Trump.

En annonçant sa décision, Pelosi pourrait déclencher un effet domino dans la direction démocrate de la Chambre avant les élections internes du parti le mois prochain alors que les démocrates se réorganisent en tant que parti minoritaire pour le nouveau Congrès.

L’équipe de direction de Pelosi, avec le chef de la majorité Steny Hoyer du Maryland et le whip démocrate James Clyburn de Caroline du Sud, a longtemps évolué en tant que triumvirat. Hoyer et Clyburn prennent également des décisions concernant leur avenir.

Tous maintenant âgés de 80 ans, les trois dirigeants démocrates de la Chambre ont fait face à des collègues agités désireux qu’ils se retirent et permettent à une nouvelle génération de prendre les choses en main.

Les représentants démocrates Hakeem Jeffries de New York, Katherine Clark du Massachusetts et Pete Aguilar de Californie ont également évolué en trio, tous travaillant pour devenir la prochaine génération de leaders. Jeffries pourrait entrer dans l’histoire s’il entre dans la course pour devenir le premier président noir du pays à la Chambre.

Une idée circulant sur Capitol Hill était que Pelosi et les autres pourraient devenir des leaders émérites en passant le relais aux nouveaux démocrates.

Clyburn, le Noir américain le plus haut gradé au Congrès, a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à être orateur ou chef de la minorité à ce stade de sa vie, mais s’attend à rester au Congrès l’année prochaine.

“Je souhaite rester à la table des dirigeants”, a déclaré Clyburn une semaine après les mi-mandats. “Quant à quelle capacité ce sera, je laisserai cela à notre caucus démocrate.”

Hoyer n’a pas parlé publiquement de ses plans.

Élue pour la première fois en 1987, Pelosi a été une figure centrale de la politique américaine, longtemps ridiculisée par les républicains en tant que libérale de San Francisco tout en s’élevant régulièrement en tant que législatrice qualifiée et centrale de collecte de fonds. Ses propres collègues démocrates ont par intermittence apprécié mais aussi craint sa puissante marque de leadership.

Pelosi est devenue présidente pour la première fois en 2007, affirmant qu’elle avait brisé le “plafond de marbre”, après que les démocrates ont pris le pouvoir lors des élections de mi-mandat de 2006 en réaction contre le président de l’époque, George W. Bush, et les guerres en Irak et en Afghanistan.

Lorsqu’elle était sur le point en 2018 de revenir en tant que conférencière, à l’ère Trump, elle a juré “de montrer le pouvoir du marteau”.

Pelosi a relevé à plusieurs reprises des défis de leadership au fil des ans et avait suggéré en 2018 qu’elle servirait quatre ans de plus en tant que leader. Mais elle n’avait pas discuté de ces plans plus récemment.

Typiquement non sentimentale, Pelosi a laissé apparaître un rare moment d’émotion à la veille des élections de mi-mandat alors qu’elle retenait ses larmes en discutant de la grave agression contre son mari depuis près de 60 ans.

Paul Pelosi a subi une fracture du crâne après qu’un intrus est entré par effraction dans leur maison au milieu de la nuit à la recherche du chef démocrate. La question de l’intrus — “Où est Nancy?” – a fait écho aux chants des émeutiers pro-Trump au Capitole le 6 janvier 2021, alors qu’ils chassaient Pelosi et tentaient d’empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Joe Biden sur Trump.

David DePape est détenu sans caution pour tentative de meurtre et autres accusations dans ce que les autorités ont qualifié d’attaque politique. La police a déclaré que DePape est entré par effraction et a réveillé Paul Pelosi, et les deux se sont débattus avec un marteau avant que DePape ne frappe l’homme de 82 ans à la tête. DePape, 42 ans, a plaidé non coupable aux accusations fédérales de tentative d’enlèvement d’un fonctionnaire fédéral et d’agression sur un membre de la famille d’un fonctionnaire fédéral.

Paul Pelosi a été hospitalisé pendant une semaine mais devrait se rétablir, bien que sa femme ait déclaré que ce serait long.

À l’époque, la présidente Pelosi ne discuterait pas de ses plans politiques, mais divulguerait seulement que l’attaque contre son mari aurait une incidence sur sa décision.

Les historiens ont noté que d’autres personnalités politiques importantes avaient des carrières en tant que membres de base du Congrès, y compris John Quincy Adams, l’ancien président, qui a servi pendant près de 18 ans au Congrès.

—-



Les rédacteurs de l’Associated Press Kevin Freking et Farnoush Amiri ont contribué à ce rapport.