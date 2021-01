La Chambre à majorité démocrate devrait voter sur une résolution demandant au vice-président Mike Pence d’invoquer le 25e amendement et de lui donner 24 heures pour répondre, avant de procéder à la destitution du président Trump.

Dans une lettre à ses collègues démocrates dimanche soir, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), les a exhortés à adopter la résolution du 25e amendement du représentant démocrate du Maryland Jamie Raskin par consentement unanime – qui est sur le point d’être bloquée par les alliés républicains restants de Trump.

Si nous ne recevons pas le consentement unanime, il est prévu que ce projet de loi soit présenté le lendemain. Nous appelons le vice-président à répondre dans les 24 heures. Ensuite, nous procéderons à la présentation de la législation relative à la destitution.

Évoquant le «Horreur de l’agression en cours» sur la démocratie et la constitution américaines à la suite du siège du Capitole américain, Pelosi a exhorté les législateurs à «Agissez de toute urgence, car ce président représente une menace imminente pour les deux».

Pelosi se plaignait précédemment qu’elle et le sénateur Chuck Schumer avaient essayé d’appeler Pence pour le presser de lancer le 25e amendement, mais qu’ils étaient restés en ligne pendant 20 minutes alors qu’il ne répondait ni ne retournait l’appel.

Cette fois, si Pence ne répond pas dans les 24 heures – ce qui est peu probable car non seulement le vice-président doit monter à bord, mais aussi une majorité de responsables du cabinet de Trump – les démocrates prévoient de passer à la destitution du président pour avoir prétendument incité à l’émeute de la semaine dernière.

Pendant ce temps, le démocrate de la Chambre des États-Unis, deuxième, a déclaré que, bien que le Congrès puisse rapidement mettre en accusation Trump, il pourrait retarder l’envoi de l’affaire au Sénat pour condamnation jusqu’à des mois après l’entrée en fonction de Joe Biden, afin de ne pas détourner l’attention du public américain «100 jours dont il a besoin pour mettre son agenda à exécution.»

Dans tous les cas, les démocrates sont déterminés à ternir autant que possible l’héritage de Trump et à l’empêcher de se présenter à nouveau à la présidence en 2024. « La réalité est qu’il ne sera pas destitué par un vote des deux tiers du Sénat avant le 20 janvier, donc le problème est d’empêcher une nouvelle course ». Selon l’analyste politique de MSNBC, David Jolly.

