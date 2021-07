Pelosi fustigé pour avoir qualifié Kevin McCarthy de «crétin» après que le chef du GOP se soit opposé au nouveau mandat de masque pour les Américains vaccinés

NANCY Pelosi a été critiquée pour avoir qualifié Kevin McCarthy de « crétin » après que le chef républicain s’est opposé à un nouveau mandat de masque pour les Américains vaccinés.

Le président de la Chambre a déclaré mercredi: « C’est un tel crétin. »

Nany Pelosi a qualifié Kevin McCarthy d’« imbécile » Crédit : CNN

McCarthy’s a déclaré que le mandat n’était « pas basé sur la science » Crédit : Rex

Cela est venu après qu’elle ait été interrogée sur les commentaires de McCarthy selon lesquels le mandat n’était « pas basé sur la science ».

L’insulte a suscité la fureur de certains, une personne ayant tweeté : « Qu’est-il arrivé aux DEMs qui « ramènent la civilité » à la politique Nasty Nancy ?

Un utilisateur de Twitter a déclaré : « Appel de nom… smh [shake my head]. »

Un autre a déclaré : « Tellement professionnel. Ce sont nos « leaders ». »

« L’injure n’est pas une forme d’argument appropriée », a écrit l’un d’eux.

‘PAS LA SCIENCE’

McCarthy avait tweeté mardi soir : « Ne vous y trompez pas, la menace de ramener des masques n’est pas une décision fondée sur la science, mais une décision évoquée par des représentants du gouvernement libéral qui veulent continuer à vivre dans un état de pandémie perpétuelle. »

Le chef du GOP a déclaré plus tard à propos de Pelosi : « Si elle est si brillante, peut-elle me dire où la science dans le bâtiment change entre la Chambre et le Sénat ?

« Si elle connaît tant de science, explique-moi où la science change dans la Rotonde. »

Le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, a tweeté: « Malheureusement, nous ne pouvons pas vérifier cet audio en raison de sa mauvaise qualité, mais je peux confirmer que le Président pense que dire qu’une exigence de masque n’est « pas une décision basée sur la science » est débile. «

Interrogée sur ses commentaires, la démocrate n’a pas nié l’avoir utilisé ni répété l’insulte, mais a ajouté: « Dire que le port d’un masque n’est pas basé sur la science, je pense, n’est pas sage et c’était mon commentaire.

« Et c’est tout ce que je vais dire à ce sujet. »

DELTA CRAINTES

Le CDC a déclaré mardi que les Américains vaccinés devront à nouveau porter des couvre-visages dans certaines régions des États-Unis en raison de la nouvelle variante Delta.

Suite à cela, Brian Monahan, le médecin du Capitole, a émis un mandat de masque pour la Chambre des représentants.

Sa note disait: « Pour tous les immeubles de bureaux de la Chambre, la salle de la Chambre et les réunions du comité de la Chambre, le port d’un masque filtrant de qualité médicale bien ajusté est requis lorsqu’une personne se trouve dans un espace intérieur et que d’autres personnes sont présentes . »

Il a ajouté: « Pour être clair, pour les réunions dans un espace clos contrôlé par la Chambre des représentants des États-Unis, les masques sont OBLIGATOIRES. »

Le membre du Congrès Chip Roy a déclaré : « Les vaccins fonctionnent-ils ou non ? Les masques fonctionnent-ils ou ne fonctionnent-ils pas ?

« Cette institution est une imposture. Nous devrions ajourner et fermer cet endroit. »