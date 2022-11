Pelosi fait face à des semaines futures incertaines après l’attaque de son mari

WASHINGTON (AP) – Le matin après les élections de mi-mandat, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a glissé sur un sifflet en argent sterling que lui avait donné son mari, qui a été attaqué le mois dernier par un intrus à leur domicile de San Francisco.

Le sifflet était similaire à ceux portés par les entraîneurs ou les sergents instructeurs, et elle le portait à son bureau après une longue nuit à regarder les résultats des élections. Les membres du personnel ont été réunis pour un déjeuner de pizza dans la même salle de conférence où elle a dirigé sa fête à travers certaines des périodes les plus tumultueuses au Capitole des États-Unis.

Elle a sifflé en entrant et le personnel a applaudi. Les courses se rapprochant et de nombreux votes étant encore comptés, il était temps que l’attente commence. Les résultats finaux détermineront quel parti contrôle la Chambre – et l’avenir de Pelosi.

La dirigeante démocrate, dont les plans sont incertains, est arrivée à la croisée des chemins : la première et la seule oratrice du pays pourrait être forcée de renoncer au marteau si les républicains obtiennent le contrôle de la majorité, une défaite potentielle survenant quelques semaines seulement après l’assaut effrayant qui l’a fracturée. le crâne du mari.

Cela pourrait être la fin du long mandat de Pelosi au Congrès. Ou non.

Beaucoup s’attendent à ce qu’elle prenne sa retraite plutôt que de diriger les démocrates dans une minorité réduite. L’attaque contre son mari, Paul, a rendu sa sortie encore plus probable. Il a été agressé moins de deux semaines avant les élections, lorsqu’un homme a envahi leur domicile à la recherche de sa femme.

Et pourtant, après être devenu peut-être le président de la Chambre le plus important depuis des décennies, Pelosi n’est pas du genre à simplement se retirer. Lorsqu’on lui a demandé avant les élections si elle avait décidé de rester ou de partir, elle a seulement répondu que l’attaque contre son conjoint de près de 60 ans serait un facteur.

“Je dois dire que ma décision sera affectée par ce qui s’est passé”, a déclaré Pelosi sur CNN.

La réponse est devenue une sorte de test de Rorschach sur Capitol Hill : Certains pensent que Pelosi prendra sa retraite pour passer du temps avec sa famille – elle et son mari ont tous les deux 82 ans. D’autres ont senti sa détermination à rester au travail.

Une cohorte de jeunes législateurs démocrates, dont certains ont passé des années au Congrès, attendent que Pelosi et d’autres hauts dirigeants de la Chambre passent le relais. Elle avait dit un jour que ce serait son dernier mandat à la direction, mais c’était il y a quatre ans, et elle n’en parle plus.

“C’est une conversation pour un autre jour”, a déclaré Pelosi le soir des élections sur le “NewsHour” de PBS.

L’ascension de Pelosi a instantanément établi sa place dans l’histoire – non seulement en tant que première femme conférencière, mais en tant que seule conférencière en 70 ans à avoir remporté le poste à deux reprises, en 2007 et à nouveau en 2019.

Mais c’est ce que Pelosi a fait avec le marteau – promulguer la loi sur les soins abordables avec Barack Obama et destituer deux fois Donald Trump – qui scelle son héritage en tant que l’une des personnalités politiques les plus fortes d’Amérique.

Le lendemain de l’élection, elle est arrivée en Égypte pour la conférence internationale sur le changement climatique COP-27 alors qu’elle travaille à projeter l’influence américaine à l’étranger. L’un de ses premiers textes législatifs en tant que nouvelle législatrice il y a 35 ans était lié au climat.

Pendant des années, Pelosi a été ridiculisée par les républicains, son image ridiculisée plus que toute autre dans les publicités interminables de la campagne GOP.

Les meilleurs républicains, dont l’ancien président Donald Trump, ont minimisé l’attaque contre son mari et diffusé de fausses informations à ce sujet. Une théorie marginale vulgaire a rapidement fait son chemin dans le courant dominant à une époque de menaces croissantes contre les élus.

“Beaucoup de gens dépériraient sous la pression qu’elle subit”, a déclaré Douglas Brinkley, professeur d’histoire à l’Université Rice.

Brinkley a déclaré qu’il serait triste que la carrière de Pelosi se termine après “un moment aussi grotesque”. Mais il l’a comparée à d’autres personnalités puissantes, dont Coretta Scott King, qui a continué dans la fonction publique après l’assassinat de son mari, Martin Luther King Jr.

“Je vois cet esprit en elle, ce non-abandon – le courage”, a ajouté Brinkley, disant que cela lui rappelait Theodore Roosevelt.

“Elle prend des frondes et des flèches à la seconde, de tous les coins, mais elle garde constamment une sorte de courage politique, d’intégrité personnelle et de comportement pragmatique”, a-t-il déclaré. “Elle est légendaire.”

Il est possible que Pelosi abandonne le marteau mais reste en fonction pendant un certain temps. Après avoir facilement remporté un autre mandat de deux ans représentant son district californien, elle est éligible pour être assermentée avec le reste du nouveau Congrès le 3 janvier.

Elle a qualifié de représentante de San Francisco son “plus grand honneur” depuis sa première élection à une fonction publique en 1987.

Paul Pelosi a été frappé à la tête avec un marteau, souffrant d’une fracture du crâne et d’autres blessures, ont indiqué les autorités. Il a été libéré après près d’une semaine à l’hôpital après une opération chirurgicale réussie. Sa femme a déclaré que son rétablissement serait “un long chemin”.

L’intrus, David DePape, 42 ans, est entré par effraction dans la maison du couple en demandant “Où est Nancy?” Elle était à Washington à l’époque. DePape a été accusé de tentative de meurtre.

DePape a dit à la police qu’il voulait parler à l’orateur et qu’il lui “casserait les rotules” si elle ne répondait pas de manière satisfaisante à ses questions. Son idée était que Pelosi soit propulsé au Congrès pour montrer aux autres démocrates qu’il y avait des “conséquences” à leurs actions. Il est détenu sans caution.

L’attaque a fait écho à l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain lorsque Trump a dit à ses partisans de “se battre comme un diable” pour sa présidence sur de fausses allégations selon lesquelles les élections de 2020 avaient été truquées.

Une foule fidèle à Trump a pris d’assaut le Capitole pour empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden. Certains ont appelé « Où est Nancy ? » alors qu’ils parcouraient les couloirs.

Interrogée sur CNN sur ceux qui ont fait la lumière sur l’attaque contre son mari, Pelosi a déclaré: “C’est vraiment triste pour le pays que des personnes d’une telle visibilité se séparent des faits et de la vérité d’une manière aussi flagrante.”

Mais elle a également dit que c’était le moment de guérir – pour elle, le Congrès et le pays.

“Cette institution est une grande institution”, a déclaré Pelosi, rappelant son père, ancien membre du Congrès et maire, lui apprenant le Capitole lorsqu’elle était jeune fille.

Un portrait d’Abraham Lincoln, un républicain, est accroché au mur de la salle de conférence de son bureau au Capitole.

“Voir l’assaut du 6 janvier sur ce Capitole a été quelque chose de si dévastateur et traumatisant pour beaucoup d’entre nous”, a-t-elle déclaré, notant les échos de l’attaque contre son mari. “Je pense donc qu’il est vraiment important pour nous de trouver un moyen de rétablir l’unité au Congrès des États-Unis.”

Lisa Mascaro, Associated Press