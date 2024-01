Pelosi fait face à des réactions négatives pour avoir exigé que les manifestants « retournent en Chine » : « accusations calomnieuses »

L’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, démocrate de Californie, a été fustigée sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo datant d’octobre dans laquelle elle a demandé aux manifestants pro-palestiniens de Code Pink de “retourner en Chine” où se trouve leur “siège”.

“En octobre, Pelosi a demandé à nos membres appelant à un cessez-le-feu de ‘retourner en Chine’, a publié Code Pink sur X lundi avec une vidéo de Pelosi interagissant avec des manifestants.

“Ces mêmes femmes manifestent pour la paix chez elle depuis 17 ans. Pelosi prend des milliers de dollars à l’AIPAC chaque année. Qui est l’agent étranger ici ?”

Les utilisateurs des médias sociaux ont critiqué Pelosi, y compris le copropriétaire de Trending Politics, Collin Rugg, qui a posté sur X que Pelosi avait « perdu la tête ».

LE Hamas rejette la proposition israélienne de cessez-le-feu de deux mois et un échange de prisonniers en raison de la demande de fin du leadership

“Pelosi fait passer Joe McCarthy pour un modèle de retenue et de cohérence”, a déclaré Jonathan Turley, professeur de droit constitutionnel et collaborateur de Fox News. posté sur X .

“Imaginez la réaction si un républicain disait ce que Nancy Pelosi a dit”, a déclaré Steve Guest, agent du Parti républicain.

“Si nous ne pouvions même pas dire que le @#$?! Le virus COVID venait de Chine, je m’attends à ce que toutes les agences de presse américaines interrogent Pelosi pour son racisme”, a publié Mark Hemingway, rédacteur principal chez RealClearInvestigations, sur X.

Pelosi faisait probablement référence à un Rapport du New York Times liant Code Pink à un réseau de propagande chinois.

Cette semaine, Pelosi a suggéré que les manifestants appelant à un cessez-le-feu à Gaza sont « liés à la Russie ».

“Ils sont tout le temps devant ma maison”, a déclaré Pelosi à CNN. “J’ai une idée de leurs sentiments. Mais nous devons réfléchir à ce que nous faisons. Et ce que nous devons faire, c’est essayer de mettre fin aux souffrances à Gaza. Il s’agit de femmes et d’enfants, de gens qui n’ont pas un endroit où aller, alors abordons cela. Mais qu’ils appellent à un cessez-le-feu est le message de M. Poutine, le message de M. Poutine.

LES COMMENTAIRES DE PELOSI SUGGERANT QUE LES MANIFESTANTS DE GAZA SONT « CONNECTÉS À LA RUSSIE » SONT « DÉLUSIONNELS », DIT CAIR

“Ne vous y trompez pas, cela est directement lié à ce qu’il aimerait voir. Même chose avec l’Ukraine. Il s’agit du message de Poutine. Je pense que certains de ces manifestants sont spontanés, organiques et sincères. Certains, je pense, sont liés à la Russie. . Je dis cela après avoir regardé cela pendant longtemps.”

Fox News Digital a contacté le bureau de Pelosi pour commenter la vidéo mais n’a pas reçu de réponse.

“L’idée selon laquelle nous sommes de la propagande chinoise est une fausse diversion utilisée par les deux côtés de l’allée pour discréditer notre légitimité en tant qu’organisation anti-guerre”, a déclaré Melissa Garriga, porte-parole de Code Pink, à Fox News Digital.

“Ils estiment tous deux qu’il est nécessaire de recourir à de telles accusations calomnieuses parce qu’ils ont peur de la vraie vérité, à savoir que les Américains sont au-dessus du complexe militaro-industriel et veulent la fin des guerres étrangères et de l’impérialisme américain. Nous aimerions voir les démocrates (et Républicains et Indépendants) mettent fin au financement du génocide actuel et des 75 années d’occupation de la Palestine par Israël. »

Code Pink a également publié un communiqué de presse lundi, abordant l’incident avec Pelosi.