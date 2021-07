Pelosi fait appel à Liz Cheney et aux démocrates pour qu’un comité étudie l’émeute du Capitole

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a demandé à la représentante républicaine du Wyoming, Liz Cheney, de se joindre au comité restreint.

Le représentant Bennie Johnson (D-Miss.) présidera le comité restreint.

WASHINGTON – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé jeudi ses nominations à un comité restreint visant à enquêter sur la tentative d’insurrection du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, y compris la représentante républicaine Liz Cheney du Wyoming.

La Chambre a voté mercredi pour établir le comité chargé d’étudier le siège du Capitole. Il sera composé de 13 membres, huit nommés par les démocrates et cinq avec consultation du chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, le plus haut républicain de la chambre.

Les membres du comité sont les suivants :

Représentant Bennie Thompson

Représentante Zoe Lofgren

Représentant Adam Schiff

Représentant Pete Aguilar

Représentant Liz Cheney

Représentante Stéphanie Murphy

Représentant Jamie Raskin

Rép. Elaine Luria

Thompson, D-Miss., servira de président du comité restreint.

« Nous devons découvrir toutes les choses qui ont mal tourné », a-t-il déclaré jeudi.

Dans un effort pour traverser l’allée, Pelosi a demandé à Cheney de rejoindre la commission en tant que l’une de ses huit personnes nommées.

Cheney a été évincée de son poste de présidente de la Conférence républicaine de la Chambre en mai après des critiques répétées de l’ancien président Donald Trump et de la volonté de ses collègues républicains d’adhérer au « Big Lie » du président, faisant référence à ses allégations de fraude électorale.

Cheney a déclaré qu’elle était « honorée » d’avoir été nommée pour siéger au comité.

« Le Congrès est obligé de mener une enquête complète sur l’attaque la plus grave contre notre Capitole depuis 1814 », a-t-elle déclaré jeudi. « Ce jour-là, l’espace le plus sacré de notre République a été envahi par une foule en colère et violente qui tentait d’arrêter le décompte des voix électorales et menaçait la passation pacifique du pouvoir.

« Ce qui s’est passé le 6 janvier ne pourra plus jamais se reproduire », a ajouté Cheney. « Ceux qui sont responsables de l’attaque doivent être tenus pour responsables et ce comité restreint s’acquittera de cette responsabilité de manière professionnelle, rapide et non partisane. »

Elle a également déclaré qu’un serment à la Constitution, la primauté du droit et la préservation d’un transfert pacifique du pouvoir « doivent toujours être au-dessus de la politique partisane ».

Cheney était l’un des dix républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump pour « incitation à l’insurrection » et n’a pas mâché ses mots dans une déclaration concernant son vote.

« Le président des États-Unis a convoqué cette foule, a rassemblé la foule et a allumé la flamme de cette attaque », a déclaré Cheney dans le communiqué. « Il n’y a jamais eu de plus grande trahison par un président des États-Unis de son bureau et de son serment à la Constitution. »

Elle a voté en faveur du projet de loi du comité restreint mercredi, mais a souligné qu’un organe non partisan serait crucial pour l’efficacité de la commission.

« Cette enquête ne peut aboutir que si elle est sobre, professionnelle et non partisane », a-t-elle déclaré mercredi dans un communiqué. « La menace qui pèse sur notre démocratie est bien trop grave pour faire de la démagogie ou des manœuvres politiques. Le Comité devrait délivrer et exécuter des assignations à comparaître rapidement, engager des avocats qualifiés et faire son travail de manière approfondie et rapide. Le peuple américain a besoin et mérite une reddition de comptes complète. que ce qui s’est passé le 6 janvier 2021 ne se reproduira plus jamais. »

Pelosi a déclaré jeudi qu’elle était « très honorée et fière » que Cheney « a accepté de siéger au comité ».

« Cela nous donne une grande confiance que nous serons en mesure de travailler de manière non partisane », a-t-elle déclaré.

Alors que Cheney a déjà été retiré de la direction de la conférence du GOP, la membre du Congrès du Wyoming siège actuellement au comité des services armés de la Chambre.

McCarthy a abordé jeudi la mission de Cheney au comité lors d’une conférence de presse, affirmant qu’il ne « savait pas dans l’histoire quand quelqu’un irait chercher ses missions de comité auprès du conférencier et s’attendrait à les avoir également de la conférence ».

Il a dit qu’il était « choqué » que Cheney accepte le poste de Pelosi, mais a souligné qu’il ne menaçait pas sa position au sein du Comité des services armés.

McCarthy aura son mot à dire dans la sélection des cinq autres membres de la commission, mais Pelosi aura le dernier mot.

Pelosi a déclaré aux journalistes mardi qu’elle pouvait opposer son veto à celui que McCarthy choisirait, et a déclaré jeudi qu’elle n’avait pas besoin que McCarthy attende ses rendez-vous car « nous avons le quorum ».

Elle n’a pas précisé si elle autoriserait les républicains qui ont voté pour renverser les victoires électorales du président Joe Biden à siéger au comité, en disant: « Nous verrons qui ils nomment. »

McCarthy a détourné une question jeudi pour savoir s’il nommerait des personnes au comité restreint, en déclarant aux journalistes: « Quand j’aurai des nouvelles à ce sujet, je vous les donnerai. »

Le libellé de la résolution indique que les cinq membres choisis par McCarthy « seront nommés après consultation ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait que McCarthy comparaisse devant le comité, Thompson a répondu que cela dépendait des enquêteurs.

« Nous laisserons les enquêteurs faire leur travail », a-t-il déclaré. « S’ils disent que nous avons besoin de (son témoignage), je n’hésiterai pas. Évidemment, je ne m’y engagerai pas pour le moment. »

Thompson a déclaré après la conférence de presse que le comité restreint tiendrait sa première réunion « dès que nous le pourrons ».

Les autres choix de Pelosi pour le comité restreint incluent d’autres noms bien connus. Les représentants Schiff et Raskin ont été respectivement les principaux directeurs de la Chambre dans les deux procès de destitution de Trump au Sénat.

« Il sera de notre devoir d’enquêter sur les événements qui ont précédé et pendant l’insurrection violente, et de déterminer comment protéger au mieux notre fragile démocratie à l’avenir. C’est une responsabilité solennelle que nous assumerons avec sérieux et dévouement », a déclaré Schiff dans un communiqué. une déclaration.

Le comité restreint « enquêtera et fera rapport sur les faits et les causes de l’attaque et fera des recommandations pour la prévention » d’une autre attaque, a expliqué Pelosi.

Il pourrait examiner les actions de certains membres et sénateurs actuels et anciens de la Chambre et le manque de préparation à Capitol Hill pour l’attaque.

« Nous avons le devoir, envers la Constitution et le pays, de trouver la vérité sur l’insurrection du 6 janvier et de veiller à ce qu’un tel assaut contre notre démocratie ne puisse plus se reproduire », a déclaré Pelosi dans un e-mail mercredi à ses collègues de la Chambre, la comparant demande de voter en faveur du projet de loi du comité restreint du 6 janvier à celui du président Abraham Lincoln à son Congrès pour réparer la division causée par la guerre civile.

Pelosi a précédemment décrit le 6 janvier comme un « jour de ténèbres ».

Alors que les membres du Congrès se réunissaient ce jour-là pour confirmer le décompte du Collège électoral affirmant la victoire électorale de Joe Biden à l’élection présidentielle, une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole. La violence a envoyé le vice-président Mike Pence et des membres du Congrès, dont Pelosi, dans la clandestinité.

Les républicains ont bloqué le mois dernier un projet de loi qui aurait créé un comité bipartite pour enquêter sur le siège du Capitole. Cela a stimulé la décision de Pelosi de créer le comité restreint – une décision prise « avec une grande solennité et tristesse », a-t-elle déclaré, car elle aurait préféré un effort bipartite.

Les meilleurs républicains sont restés convaincus que toute commission ou comité dédié à l’enquête sur l’attaque est inutile et motivé par des considérations politiques.

« Si vous regardez le dernier vote, il a été massivement opposé par les républicains », a déclaré mardi le whip de la minorité Steve Scalise, R-La.. « Ce que nous avons dit, c’est qu’il y a beaucoup de comités permanents qui ont compétence ; je pense que même le Sénat adopte l’approche de demander à certains de ses comités permanents d’examiner la question. Le président Pelosi devrait exercer cette même capacité, ne pas aller sur une voie partisane. »

« Je ne pense pas que la commission étrangère supplémentaire souhaitée par les dirigeants démocrates permettrait de découvrir de nouveaux faits cruciaux ou de promouvoir la guérison », a déclaré le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., en mai.

La direction de la Chambre républicaine a recommandé un vote « non » sur le projet de loi visant à créer un comité restreint pour enquêter le 6 janvier, a déclaré mardi le bureau de Scalise.

Mais les démocrates ont maintenu la nécessité d’enquêter sur l’incursion.

« L’attaque du 6 janvier contre notre Capitole était un crime – un crime contre notre gouvernement et un crime contre les hommes et les femmes qui servent ici, qu’il s’agisse d’élus, de membres du Congrès ou des forces de l’ordre. Point », a déclaré la représentante Mary Gay Scanlon, D-Pa., a déclaré mardi. « Un crime vilain et violent, et les crimes doivent faire l’objet d’une enquête. »

« Nous espérons pouvoir découvrir la vérité, toute la vérité et rien que la vérité concernant les événements du 6 janvier – que s’est-il passé ce jour fatidique, pourquoi cela s’est-il produit et comment empêcher ce type d’agression violente contre le Capitole, le Congrès et la Constitution ne se reproduisent plus jamais », a déclaré mardi le président du caucus démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, DN.Y..

Pelosi a invité des représentants des départements de la police du Capitole et de la police métropolitaine des États-Unis, ainsi que la mère de feu l’officier de l’USCP, Brian Sicknick, à s’asseoir dans la tribune du président de la House Gallery pendant le débat sur le projet de loi du 6 janvier.

En ce qui concerne le délai imparti au comité pour rendre compte de ses conclusions, Pelosi ne dirait que « le temps qu’il faudra ».

Contribuant : Ledge King et Bart Jansen