Pelosi “était le rêve de la Chine” selon Trump

L’ancien président a déclaré que “la folle Nancy Pelosi” avait donné à Pékin une excuse pour s’intensifier à propos de Taïwan

L’ancien président Donald Trump a condamné la présidente de la Chambre Nancy Pelosi pour sa visite à Taïwan, appelant son voyage “Le rêve de la Chine.” Trump a précédemment fait valoir que la visite de Pelosi, qui a conduit à des exercices militaires chinois à grande échelle et à la rupture de certains liens diplomatiques avec les États-Unis, “provoquer de grandes frictions et de la haine.”

“La folle Nancy Pelosi, qu’est-ce que c’est que ça ? Que faisait-elle à Taïwan ? Trump a déclaré lors d’un rassemblement de style campagne dans le Wisconsin vendredi. « Elle était le rêve de la Chine. Elle leur a donné une excuse. Ils cherchaient cette excuse, elle l’a donnée. Tout ce qu’elle touche devient tu-sais-quoi.

Pelosi s’est rendu à Taïwan mardi, après des avertissements répétés de Pékin selon lesquels cela aurait des conséquences diplomatiques et militaires. Bien que Taïwan se gouverne depuis 1949, la Chine revendique toujours la souveraineté sur l’île et considère les visites de haut niveau comme celle de Pelosi comme des approbations tacites de l’indépendance taïwanaise. Les États-Unis ont officiellement reconnu la revendication de Pékin sur Taiwan depuis les années 1970 dans le cadre de la politique d’une seule Chine.

Le président Donald J. Trump déchire Nancy Pelosi : “Qu’est-ce qu’elle faisait à Taïwan ?!” pic.twitter.com/Bftstde0SD — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) 6 août 2022

Après la visite de Pelosi, la Chine a lancé des exercices militaires à grande échelle, imposé des restrictions commerciales à Taïwan, sanctionné Pelosi et sa famille et coupé les communications avec Washington sur des questions clés telles que la sécurité maritime, l’application de la loi transnationale et le changement climatique. Alors que les exercices militaires chinois se sont poursuivis ce week-end, les responsables militaires chinois auraient refusé de répondre aux appels de leurs homologues américains.

Pendant son mandat, Trump a supervisé un pivotement de la politique étrangère américaine du Moyen-Orient vers la Chine, la stratégie de défense nationale du Pentagone de 2018 désignant la Chine comme la première. “concurrent stratégique” et a mené une guerre commerciale contre Pékin pendant une grande partie de son mandat. Lorsque Covid-19 a émergé de la ville chinoise de Wuhan en 2020, Trump l’a immédiatement marqué “le virus chinois” et plus tard accusé la Chine de “détruire[ing] le monde” avec le pathogène.

Cependant, alors que plus de la moitié des 50 républicains du Sénat américain ont félicité Pelosi pour avoir poursuivi sa visite, Trump a fait valoir au préalable que c’était une mauvaise idée.

Lire la suite La Chine ignore les appels téléphoniques du Pentagone – Politico

“Pourquoi Nancy Pelosi s’implique-t-elle avec la Chine et Taïwan autrement que pour faire des ennuis et plus d’argent, impliquant peut-être des délits d’initiés et des informations pour son mari infidèle?” a-t-il demandé à l’approche du voyage, faisant référence à l’achat par son mari d’actions de semi-conducteurs avant le vote réussi du Congrès sur un projet de loi visant à subventionner l’industrie aux États-Unis.

Cependant, Paul Pelosi a vendu cette action à perte avant le vote, un porte-parole affirmant que la décision de vendre avait été prise pour lutter contre “désinformation” liant l’achat au vote. Pelosi a nié avoir jamais partagé des informations privilégiées avec son mari.

Pelosi a également rencontré le président du plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs à Taïwan, alors que l’usine prévue de la société en Arizona devrait bénéficier des subventions américaines, une fois que le président Joe Biden aura signé le projet de loi.

“Tout ce qu’elle touche se transforme en chaos, en perturbation et en ‘merde'” Trump a poursuivi. “Le gâchis chinois est la dernière chose dans laquelle elle devrait être impliquée… La folle Nancy s’insère et provoque de grandes frictions et de la haine. Elle est un tel gâchis !!!”