La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, ont exhorté mercredi le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, à utiliser un plan de relance bipartisan de 908 milliards de dollars comme base pour des pourparlers de secours alors que le Congrès se démène pour envoyer de l’aide aux Américains avant la fin de l’année.

Dans une déclaration conjointe, les dirigeants démocrates ont approuvé une approche de l’aide plus étroite qu’auparavant. Les démocrates de Californie et de New York avaient insisté sur une législation qui coûte au moins 2,2 billions de dollars.

« Bien que nous ayons fait une nouvelle offre au chef McConnell et au chef McCarthy lundi, dans l’esprit de compromis, nous pensons que le cadre bipartite introduit par les sénateurs hier devrait être utilisé comme base pour des négociations bipartisanes et bicamérales immédiates », ont déclaré Schumer et Pelosi.

McConnell a rapidement aboli le plan bipartite après sa publication mardi. Il n’a approuvé qu’environ 500 milliards de dollars de dépenses dans un nouveau paquet.

Le chef de la majorité démocrate à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., Devait parler mercredi à McConnell d’une mesure de secours en cas de pandémie. Plus tôt, le démocrate de la Chambre n ° 2 a déclaré aux journalistes qu’il espérait que les parties pourraient conclure un accord d’ici la fin du week-end et l’adopter la semaine prochaine.

Cela exigerait un compromis rapide au milieu de différends persistants sur des questions clés. McConnell a signalé mardi qu’il souhaitait lier l’aide à un projet de loi de financement gouvernemental que le Congrès doit adopter avant le 11 décembre.

Dans un signe possible que les démocrates pourraient accepter de lier les dispositions relatives aux coronavirus à une mesure de dépenses, Hoyer a déclaré mercredi qu’il souhaitait terminer les travaux législatifs à la Chambre à la même date.

« Le besoin est grand, il est immédiat, il est urgent et je pense que nous avons certainement la capacité d’agir », a-t-il déclaré. « Au fait, le sénateur McConnell est d’accord là-dessus. »

Les efforts renouvelés pour conclure un accord font suite à un blocage de plusieurs mois de secours. Les deux parties ont appelé à adopter une législation sur l’aide avant la fin de 2020, mais ont des points de vue fondamentalement différents sur ce qu’ils doivent faire pour stimuler l’économie et le système de santé.

Les protections pour les Américains au chômage, les locataires et les emprunteurs fédéraux de prêts étudiants expireront à la fin de l’année, alors que l’épidémie américaine s’aggrave et que les États et les villes resserrent les restrictions.

Les législateurs de base ont présenté mardi une proposition d’aide bipartite de 908 milliards de dollars. McConnell l’a ensuite rejeté et a proposé son propre plan plus petit qui, selon lui, bénéficiait du soutien du président Donald Trump.

Pelosi et Schumer n’ont pas offert leur approbation sans équivoque de la proposition. Ils ont dit que « nous et d’autres offrirons des améliorations, mais la nécessité d’agir est immédiate et nous pensons qu’avec des négociations de bonne foi, nous pourrions parvenir à un accord ».

Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin se sont exprimés mardi pour la première fois depuis fin octobre. Le démocrate de Californie a déclaré que Mnuchin lui avait dit qu’il examinerait à la fois la proposition bipartite et une offre non spécifiée que les principaux démocrates du Congrès avaient faite aux dirigeants du GOP lundi.