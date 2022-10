Pelosi et moi sommes “résolus” à faire appel à l’armée le 6 janvier

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a parlé dimanche de son expérience lors de l’émeute du Capitole du 6 janvier, déclarant que lui et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi “étaient résolus” à faire appel à l’armée et à poursuivre le décompte des voix.

“La présidente Pelosi et moi étions résolus à ce que l’armée entre d’abord et expulse les gens du Capitole. La police du Capitole était débordée”, a déclaré Schumer selon des informations de NBC News. “Et nous avons appelé le secrétaire à la Défense. Nous appelons[ed] les gouverneurs de Virginie et du Maryland qui avaient la garde nationale ainsi que la police de DC et exhortent[d] qu’ils envoient des renforts au Capitole pour s’assurer que ces hooligans soient éliminés.”

Le récit de Schumer fait suite à la neuvième audience publique du comité restreint de la Chambre du 6 janvier jeudi après-midi, au cours de laquelle les membres ont examiné les conclusions de son enquête, entrecoupées de nouveaux clips et informations.

L’audience a montré de nouveaux clips de Pelosi et d’autres appelant plusieurs responsables de l’administration Trump, dont le vice-président Mike Pence, pour les exhorter à prendre des mesures pour réprimer l’émeute alors qu’ils se cachaient de la foule qui a envahi le Capitole.

Certaines des images, capturées par la fille de Pelosi, montraient Schumer et d’autres membres du Congrès courant vers un endroit sûr, selon NBC News.

Schumer a déclaré qu’un bon moment du jour est venu où les républicains et les démocrates se sont réunis et ont décidé de continuer à compter le vote électoral.

“Un bon moment a été lorsque les quatre dirigeants, deux démocrates et deux républicains se sont réunis vers 17 heures et ont déclaré que nous n’allions pas laisser ces hooligans arrêter le processus gouvernemental”, a-t-il déclaré. “Ils auraient réussi. Si nous avions retardé le décompte des voix électorales, Dieu sait ce qui se serait passé.”

Le comité restreint de la Chambre a voté à l’unanimité jeudi pour assigner à comparaître l’ancien président Donald Trump à propos de ses actions entourant l’insurrection dans une décision qui est à l’étude depuis un certain temps.

Le vote marque l’étape la plus audacieuse à ce jour pour le panel bipartite, qui a jusqu’à présent émis plus de 100 citations à comparaître et a interrogé plus de 1 000 personnes tout au long de son enquête.