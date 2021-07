Pelosi et McCarthy échangent des insultes contre la critique du mandat du masque de la maison

WASHINGTON – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la minorité Kevin McCarthy ont échangé des insultes mercredi, après sa critique du mandat de masque du médecin du Capitole à la Chambre alors que les cas de COVID-19 recommençaient à monter en flèche.

McCarthy a tweeté mardi soir à propos du rétablissement du mandat du masque de la Chambre, affirmant qu’il s’agissait d’un stratagème des démocrates et non « basé sur la science ».

« Ne vous y trompez pas, la menace de ramener des masques n’est pas une décision fondée sur la science, mais une décision évoquée par des représentants du gouvernement libéral qui veulent continuer à vivre dans un état de pandémie perpétuelle », McCarthy a tweeté.

« C’est un imbécile », a déclaré Pelosi mercredi lorsqu’on lui a demandé la désapprobation de McCarthy alors qu’elle montait dans son véhicule à l’extérieur du Capitole.

Suite:Le représentant du GOP Kinzinger dit qu’il n’a pas peur des réactions négatives après avoir rejoint le comité du 6 janvier à la demande de Pelosi

McCarthy a répondu à l’insulte de Pelosi en disant: « Si elle est si brillante, j’aimerais savoir où la science change au Capitole, entre la Chambre et le Sénat », se référant aux différentes exigences en matière de masques entre les chambres.

Il a également déclaré à CNN: « Je ne pense jamais que ce soit productif quand je lui parle », lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de parler avec elle.

Lors de son point de presse hebdomadaire mercredi, Pelosi n’a pas repris son insulte, mais ne l’a pas répétée, qualifiant plutôt sa déclaration sur les masques de « pas sage ».

Drew Hammill, chef de cabinet adjoint de Pelosi, suivi du commentaire de l’orateur dans un tweet.

« Malheureusement, nous ne pouvons pas vérifier cet audio en raison de sa mauvaise qualité, mais je peux confirmer que le président pense que dire qu’une exigence de masque n’est » pas une décision basée sur la science « est débile », a déclaré Hammill.

Mardi soir, Brian Monahan, le médecin traitant de la Chambre, a envoyé une lettre exigeant le port de masques dans tous les immeubles de bureaux de la Chambre et les réunions de comité.

Suite:Les États réagissent au changement de guide des masques du CDC ; L’Angleterre assouplit les restrictions de voyage pour les Américains vaccinés: actualités COVID-19

Monahan a cité la nouvelle recommandation des Centers for Disease Control and Prevention selon laquelle les personnes vaccinées et non vaccinées devraient porter des masques dans les espaces intérieurs alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter en raison de la variante delta hautement transmissible alors que les taux de vaccin contre le coronavirus diminuent.

Le mandat du masque de la Chambre intervient également après que le président Joe Biden a déclaré mardi que son administration envisageait d’exiger que tous les travailleurs fédéraux se fassent vacciner contre COVID à mesure que les cas augmentent.