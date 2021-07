Pelosi et les gros donateurs de la campagne McCarthy donnent tôt, avec une maison à gagner

À plus d’un an des mi-mandats, de riches donateurs ont déjà commencé à remettre des chèques massifs aux comités liés à la présidente de la Chambre démocrate Nancy Pelosi et au chef de la minorité républicaine à la Chambre Kevin McCarthy, selon de nouveaux dossiers.

Les dossiers de la Commission électorale fédérale du deuxième trimestre sur les opérations de collecte de fonds liées à Pelosi, McCarthy et à la direction de la Chambre brossent un tableau des responsables du parti et des gros donateurs reconnaissant la nécessité de financer massivement ces comités de campagne, la chambre de la Chambre étant à gagner en 2022. Les démocrates, qui détiennent la majorité, ont perdu des sièges lors des élections de 2020, et les républicains cherchent à capitaliser.

le Presse associée a signalé que le bras de campagne des républicains de la Chambre, le Comité national républicain du Congrès [NRCC], a outragé son rival pour les démocrates de la Chambre, le Comité de campagne du Congrès démocrate [DCCC], au deuxième trimestre.

Les représentants de campagne de McCarthy et Pelosi n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Take Back the House 2022, un comité de collecte de fonds conjoint pour le NRCC, McCarthy et d’autres républicains de la Chambre, a vu une manne de plus de 8 millions de dollars d’avril à juin. Cela était dû aux contributions de donateurs influents, y compris ceux de Wall Street, tels que Nelson Peltz, PDG de la société d’investissement Trian Partners, qui a donné 50 000 $ au comité en juin.

Ken Griffin, PDG de Citadel, a donné plus de 500 000 $ au comité le même mois. Steven Roth, PDG de Vornado Realty et allié de l’ancien président Donald Trump, a donné 250 000 $ en mai. Robert Day, PDG de la société immobilière d’investissement Oakmont Corp., a donné 100 000 $ au groupe le même mois. Howard Lutnick, PDG de la société de services financiers Cantor Fitzgerald, a donné plus de 700 000 $ au comité en juin, selon les dossiers.

Le leadership PAC de McCarthy, qui collecte également des fonds pour le NRCC et Take Back the House, a également vu des contributions importantes de donateurs importants au cours du dernier trimestre alors que le GOP cherche à récupérer la majorité. Le comité, le McCarthy Victory Fund, a levé un peu plus de 2,3 millions de dollars au cours des trois derniers mois.

Peter Thiel, un investisseur milliardaire qui a déjà eu des alliances avec Trump et a récemment augmenté ses contributions aux candidats du GOP, a donné un peu plus de 47 000 $ au McCarthy Victory Fund en avril. Doug Leone, un cadre de la société de capital-risque Sequoia Capital, a donné 125 000 $ en mai au comité. Léone a renoncé son soutien à Trump après l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole. David Urban, un confident de longue date de Trump qui est maintenant dirigeant de la société de technologie basée en Chine ByteDance, a donné 5 000 $ au comité en juin.

Pelosi a également vu une vague de grosses sommes d’argent arriver sur son compte de collecte de fonds commun. Le Nancy Pelosi Victory Fund, qui collecte des fonds pour le DCCC, a rapporté plus de 4 millions de dollars au deuxième trimestre.

Le légendaire producteur de films Steven Spielberg a donné 150 000 $ au comité de collecte de fonds en avril. Un autre directeur de cinéma, Jeffrey Katzenberg, a donné 100 000 $ le même mois. Eric Schmidt, l’ancien PDG de Google, a donné plus de 44 000 $ au comité en juin. Le titan de l’immobilier George Marcus a contribué plus de 260 000 $ ce même mois.