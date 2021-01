La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré dimanche que la Chambre adopterait une législation pour destituer le président Donald Trump alors qu’elle poussait le vice-président et le Cabinet à invoquer l’autorité constitutionnelle pour le forcer à sortir, avertissant que Trump était une menace pour la démocratie après l’attaque meurtrière contre le Capitole.

L’action de la Chambre pourrait commencer dès lundi alors que la pression augmente sur Trump pour qu’il se retire. Un sénateur républicain, Pat Toomey de Pennsylvanie, s’est joint à la sénatrice républicaine Lisa Murkowski d’Alaska pour demander à Trump de «démissionner et de partir dès que possible».

Une fin étonnante des 10 derniers jours au pouvoir de Trump était en cours alors que les législateurs avaient mis en garde contre les dommages que le président pourrait encore faire avant l’inauguration de Joe Biden le 20 janvier.

Trump, enfermé à la Maison Blanche, était de plus en plus isolé après une émeute de foule dans le Capitole pour soutenir ses fausses allégations de fraude électorale.

«Nous agirons de toute urgence car ce président représente une menace imminente», a déclaré Pelosi dans une lettre dimanche soir à ses collègues.

«L’horreur de l’attaque continue contre notre démocratie perpétrée par ce président s’intensifie, de même que le besoin immédiat d’agir.»

Lundi, l’équipe de direction de Pelosi demandera un vote sur une résolution appelant le vice-président Mike Pence et les responsables du Cabinet à invoquer le 25e amendement, avec un vote à la Chambre plénière prévu mardi.

Après cela, Pence et le Cabinet auraient 24 heures pour agir avant que la Chambre ne procède à la destitution.

‘C’est fini’

Lors d’une interview sur «60 Minutes» diffusée dimanche, Pelosi a invoqué l’ère du Watergate lorsque les républicains du Sénat ont dit au président Richard Nixon: «C’est fini».

«C’est ce qui doit arriver maintenant», dit-elle.

Avec l’intensification de la planification de la destitution, Toomey a déclaré qu’il doutait que la destitution puisse être faite avant l’inauguration de Biden, même si un nombre croissant de législateurs estiment que cette étape est nécessaire pour garantir que Trump ne puisse plus jamais occuper un poste élu.

« Je pense que le président s’est disqualifié pour ne jamais, certainement, réintégrer ses fonctions », a déclaré Toomey. « Je ne pense pas qu’il soit éligible de quelque manière que ce soit. »

Murkowski, longtemps exaspéré par le président, a déclaré vendredi au Anchorage Daily News que Trump «avait simplement besoin de sortir». Un troisième, le sénateur Roy Blunt, R-Mo., N’est pas allé aussi loin, mais dimanche, il a averti Trump d’être «très prudent» dans ses derniers jours au pouvoir.

Les démocrates de la Chambre devaient présenter des articles de mise en accusation lundi. La stratégie consisterait à condamner rapidement les actions du président mais à retarder de 100 jours un procès de destitution au Sénat. Cela permettrait au président élu Joe Biden de se concentrer sur d’autres priorités dès son investiture le 20 janvier.

Le représentant Jim Clyburn, le démocrate de la Chambre au troisième rang et l’un des principaux alliés de Biden, a exposé les idées dimanche alors que le pays s’attaquait au siège du Capitole par les loyalistes de Trump essayant d’annuler les résultats des élections.

«Donnons au président élu Biden les 100 jours dont il a besoin pour mettre son ordre du jour en marche», a déclaré Clyburn.

Corporate America a commencé à montrer sa réaction aux émeutes du Capitole en les liant à des contributions à la campagne.

Le PDG et président de la Blue Cross Blue Shield Association, Kim Keck, a déclaré qu’il ne contribuerait pas aux législateurs – tous républicains – qui ont soutenu les défis à la victoire du collège électoral de Biden. Le groupe «suspendra les contributions aux législateurs qui ont voté pour saper notre démocratie», a déclaré Kim.

Citigroup n’a pas distingué les législateurs alignés sur les efforts de Trump pour annuler les élections, mais a déclaré qu’il suspendrait tous les dons politiques fédéraux pendant les trois premiers mois de l’année. Le chef des affaires gouvernementales mondiales de Citi, Candi Wolff, a déclaré vendredi dans une note aux employés: «Nous voulons que vous soyez assurés que nous ne soutiendrons pas les candidats qui ne respectent pas l’état de droit.

Le leader de la majorité au Sénat, le sénateur Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré qu’un procès de destitution ne pouvait pas commencer dans le cadre du calendrier actuel avant le jour de l’inauguration, le 20 janvier.

«Diviseur»

Alors que beaucoup ont critiqué Trump, les républicains ont déclaré que la destitution serait un facteur de division en temps d’unité.

Le sénateur Marco Rubio, R-Fla., A déclaré qu’au lieu de se rassembler, les démocrates veulent « parler de choses ridicules comme » destituons un président « » avec quelques jours à peine au pouvoir.

Pourtant, certains républicains pourraient être favorables.

Le sénateur du Nebraska Ben Sasse a déclaré qu’il examinerait tous les articles envoyés par la Chambre. Le représentant de l’Illinois, Adam Kinzinger, un critique fréquent de Trump, a déclaré qu’il «voterait dans le bon sens» si l’affaire lui était soumise.

L’effort démocrate visant à tamponner le bilan présidentiel de Trump – pour la deuxième fois – avec la marque indélébile de la destitution avait progressé rapidement depuis l’émeute.

Le représentant David Cicilline, DR.I, un chef de file des efforts de la Chambre pour rédiger des articles de destitution accusant Trump d’incitation à l’insurrection, a déclaré dimanche que son groupe comptait plus de 200 co-sponsors.

Les articles, s’ils sont adoptés par la Chambre, pourraient ensuite être transmis au Sénat pour un procès, les sénateurs agissant en tant que jurés pour acquitter ou condamner Trump. S’il est reconnu coupable, Trump serait démis de ses fonctions et succédé par le vice-président. Ce serait la première fois qu’un président américain était destitué deux fois.

Ce que cela signifiait pour Biden et le début de sa présidence a potentiellement compliqué la décision de Pelosi concernant la destitution. Tout en réitérant qu’il considérait depuis longtemps Trump comme inapte à ses fonctions, Biden a évité vendredi une question sur la destitution, affirmant que ce que le Congrès avait fait «c’est à eux de décider».

Une foule violente et largement blanche de partisans de Trump a maîtrisé la police, a franchi les lignes de sécurité et les fenêtres et a saccagé le Capitole mercredi, forçant les législateurs à se disperser alors qu’ils finalisaient la victoire de Biden sur Trump au Collège électoral.

Toomey est apparu sur «State of the Union» de CNN et «Meet the Press» de NBC. Clyburn était sur « Fox News Sunday » et CNN. Kinzinger était sur ABC « This Week », Blunt était sur « Face the Nation » de CBS et Rubio était sur « Sunday Morning Futures » de Fox News Channel.