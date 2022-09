Pelosi et d’autres législateurs américains se rendent en Arménie alors que le cessez-le-feu est en vigueur

EREVAN, Arménie (AP) – Une délégation du Congrès américain dirigée par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi est arrivée samedi en Arménie, où un cessez-le-feu est en vigueur depuis trois jours après une explosion de combats avec l’Azerbaïdjan voisin qui a tué plus de 200 soldats des deux pays. côtés.

L’ambassade des États-Unis a déclaré que la visite comprendra une rencontre avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan.

Vendredi, Pelosi a déclaré aux journalistes à Berlin que le voyage “est entièrement consacré aux droits de l’homme et au respect de la dignité et de la valeur de chaque personne”.

Parmi les autres membres de la délégation américaine figurent le représentant Frank Pallone, président du House Energy and Commerce Committee, et les femmes du Congrès Jackie Speier et Anna Eshoo.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur mercredi soir après deux jours de violents combats qui ont marqué le plus grand déclenchement d’hostilités en près de deux ans.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont échangé la responsabilité des bombardements, les autorités arméniennes accusant Bakou d’agression non provoquée et les responsables azerbaïdjanais affirmant que leur pays répondait aux attaques arméniennes.

Pashinyan a déclaré qu’au moins 135 soldats arméniens avaient été tués dans les combats. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré vendredi qu’il en avait perdu 77.

Les deux pays ex-soviétiques sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui fait partie de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces ethniques arméniennes soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Au cours d’une guerre de six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a récupéré de larges pans du Haut-Karabakh et des territoires adjacents détenus par les forces arméniennes. Plus de 6 700 personnes sont mortes dans les combats, qui se sont terminés par un accord de paix négocié par la Russie. Moscou a déployé environ 2 000 soldats dans la région pour servir de casques bleus.

The Associated Press