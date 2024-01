Pelosi est critiquée pour avoir suggéré que certains manifestants pro-palestiniens étaient liés à la Russie

David McNew/Getty Images

LOS ANGELES, CALIFORNIE – DÉCEMBRE 8 : une femme tient une pancarte suggérant qu’elle pourrait désormais voter pour Donald Trump à la présidence alors que les manifestants défilent dans la rue pour dénoncer le soutien de l’administration Biden à Israël, qui a tué des milliers de civils palestiniens jusqu’à présent dans son pays. guerre contre le Hamas à Gaza, le 8 décembre 2023 à Los Angeles, Californie. Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden prévoient d’assister à six événements de collecte de fonds et à des réunions entre eux dans la région de Los Angeles au cours du week-end. Plus de 17 487 Palestiniens, dont plus de 6 600 enfants, auraient été tués par les forces israéliennes à Gaza depuis que le groupe palestinien Hamas a attaqué Israël, tuant environ 1 200 personnes le 7 octobre. Après un cessez-le-feu de plusieurs jours pour échanger des otages et des prisonniers, le Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont repris leurs bombardements et leurs combats terrestres, s’intensifiant désormais dans le sud de Gaza après avoir averti pendant des semaines la population de fuir là-bas pour échapper aux bombardements israéliens dans le nord. (Photo de David McNew/Getty Images)