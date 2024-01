Pelosi est critiquée pour avoir suggéré que certains manifestants pro-palestiniens étaient liés à la Russie

CNN

—



L’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, fait l’objet de critiques après avoir suggéré que certains manifestants pro-palestiniens étaient « liés à la Russie ».

« Nous devons réfléchir à ce que nous faisons, et ce que nous devons faire, c’est essayer de mettre fin aux souffrances à Gaza… mais le fait qu’ils appellent à un cessez-le-feu est le message de M. Poutine », a-t-elle déclaré dimanche sur l’émission « State of » de CNN. l’Union », faisant référence au président russe Vladimir Poutine. “Ne vous y trompez pas, cela est directement lié à ce qu’il aimerait voir.”

Ces commentaires interviennent alors que les manifestants pro-palestiniens exigeant un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza ont systématiquement interrompu les événements du président Joe Biden ainsi que ceux de Pelosi à Seattle.

“Je pense… que certains de ces manifestants sont spontanés, organiques et sincères”, a déclaré Pelosi. « Certains, je pense, sont liés à la Russie. Et je dis cela après avoir regardé cela depuis longtemps maintenant, comme vous le savez.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que certaines manifestations pro-palestiniennes étaient des plantes russes, la démocrate californienne a répondu : « Je ne pense pas que ce soient des plantes ».

“Je pense que certains financements devraient faire l’objet d’une enquête”, a déclaré Pelosi, “et je veux demander au FBI d’enquêter là-dessus”.

Elle a rapidement reçu des critiques de la part du chef du Conseil pour les relations américano-islamiques, Nihad Awad, qui a déclaré que l’organisation était « profondément perturbée » et a qualifié la suggestion de Pelosi que le FBI enquête sur les manifestants de « carrément autoritaire ».

« Nous sommes profondément troublés par les commentaires de l’ancienne présidente de la Chambre, Pelosi. L’affirmation de la représentante Pelosi selon laquelle certains des Américains qui protestent pour un cessez-le-feu à Gaza travaillent avec Vladimir Poutine semble illusoire et son appel au FBI pour qu’il enquête sur ces manifestants sans aucune preuve est carrément autoritaire », a déclaré Awad dans un communiqué.

« Ses commentaires montrent une fois de plus l’impact négatif de décennies de déshumanisation du peuple palestinien par ceux qui soutiennent l’apartheid israélien. Au lieu de diffamer sans fondement ces Américains en les traitant de collaborateurs de la Russie, l’ancien président de la Chambre Pelosi et d’autres dirigeants politiques devraient respecter la volonté du peuple américain en appelant à la fin de la guerre génocidaire du gouvernement Netanyahu contre la population de Gaza », poursuit le communiqué.

Un porte-parole de Pelosi a déclaré à CNN que l’ancien orateur « soutenait et défendait » le droit de manifester pacifiquement, mais reconnaissait l’histoire d’adversaires étrangers s’ingérant dans la politique américaine pour influencer les élections.

« La Présidente Pelosi a toujours soutenu et défendu le droit de tous les Américains de faire connaître leurs opinions par le biais de manifestations pacifiques. Informée par trois décennies au sein de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, la Présidente Pelosi est parfaitement consciente de la façon dont les adversaires étrangers s’immiscent dans la politique américaine pour semer la division et avoir un impact sur nos élections, et elle souhaite voir une enquête plus approfondie avant les élections de 2024 », a déclaré le porte-parole.

Il n’existe aucune preuve que la Russie soit liée aux manifestations pro-palestiniennes, mais la Russie et les entités parrainées par la Russie sont connues pour s’immiscer dans la politique américaine dans le but de semer la discorde et d’influencer les résultats des élections.

Un rapport publié par la communauté du renseignement américain en mars 2021 détaille comment le gouvernement russe s’est mêlé aux élections de 2020 avec une campagne d’influence « dénigrant » Biden et « soutenant » l’ancien président Donald Trump, citant une campagne de désinformation massive.

Les fermes de trolls russes telles que l’Internet Research Agency sont connues pour utiliser les médias sociaux pour diffuser de la désinformation et encourager la division au sein de la politique américaine en exploitant des questions telles que les mandats en matière de vaccins et de masques.

Avery Lotz, Haley Talbot et Dianne Gallagher de CNN ont contribué à ce rapport.