Pelosi envisage un autre poste au cas où les démocrates perdraient – ​​Fox

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, espère devenir ambassadrice si son parti ne parvient pas à garder le contrôle du Congrès

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, envisage le rôle d’ambassadrice des États-Unis en Italie si son parti perd les élections de mi-mandat de novembre, ont déclaré mardi des sources à Fox News.

Le président Joe Biden a retardé l’idée de pourvoir le poste d’ambassadeur par déférence pour Pelosi, ont affirmé les sources, ajoutant que bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles un ancien personnage de Wall Street et allié de Pelosi visait également le poste, leurs possibilités de l’obtenir auraient diminué. car il devient de plus en plus probable que le Parti républicain reprenne la Chambre.

Pelosi est présidente depuis que le Parti démocrate a repris la Chambre en 2019. Elle a précédemment occupé le poste de 2007 à 2011 et représente la Californie au Congrès depuis 1987.

Alors que 101 des candidats ambassadeurs de Biden ont été confirmés par le Sénat, plus d’un quart du total des postes n’ont pas encore été officiellement pourvus. Pelosi n’a pas commenté les rumeurs mardi.

Le Parti républicain a de bonnes chances de remporter la majorité des sièges dans les deux chambres du Congrès en novembre, car les sondages ont placé Biden à un niveau d’approbation presque record pendant des mois. Les Américains stressés par l’inflation et la récession économique, en particulier les prix de l’essence et des denrées alimentaires, rapportent qu’ils ont peu confiance dans la capacité de l’administration à gérer ces problèmes.

Les tentatives de diplomatie de Pelosi ont mis à rude épreuve les relations des États-Unis avec la Chine le mois dernier lorsqu’elle s’est rendue à Taïwan malgré “profondes préoccupations» de certains responsables de Biden. La démocrate californienne a été accueillie par les protestations de nombreux Taïwanais et l’indignation de Pékin, qui l’a finalement sanctionnée, elle et sa famille, et a mis fin aux pourparlers diplomatiques avec les États-Unis sur le changement climatique et certaines questions militaires.

Les républicains doivent retourner moins de dix sièges pour regagner la majorité à la Chambre, et les données d’inscription des électeurs montrent que plus d’un million d’électeurs dans un total de 43 États ont changé les inscriptions des partis l’année dernière de démocrate à républicain – les deux signes qui pointent vers le Le GOP a de bonnes chances de reprendre le contrôle de la chambre basse du Congrès. Cependant, Pelosi a insisté la semaine dernière sur le fait que son parti avait «absolument toutes les intentions” de maintenir son emprise sur la Maison.