Pelosi embrochée pour avoir publié une photo d’un mauvais athlète noir dans le message d’anniversaire de Willie Mays raté – RT USA News

Un message Twitter sur le compte de la représentante Nancy Pelosi a attiré des moqueries et même des accusations de racisme de la part de certains critiques, car un message d’anniversaire à la légende du baseball Willie Mays était accompagné d’une photo d’un autre athlète noir.

Après avoir tenté d’honorer le 90e anniversaire de Willie Mays cette semaine, Pelosi s’est retrouvée face à une vague de critiques une fois que l’erreur critique dans son tweet a été mise en évidence.

«Joyeux 90e anniversaire à une icône entièrement américaine, Willie Mays. Joueur de baseball pionnier et record, leader des droits civiques et champion des sports et du bien-être des jeunes, Willie Mays est une légende civique et un trésor national. # SayHey90, « Pelosi a tweeté. Le message était accompagné d’une photo de Pelosi avec Willie McCovey, une autre légende du baseball et membre du Temple de la renommée. Cependant, McCovey est décédé en 2018 à l’âge de 80 ans.





Aussi sur rt.com

L’enquête Cuomo se développe alors que l’avocat de l’État enquête sur le lien entre les vaccins Covid-19 et le soutien







McCovey et Mays ont tous deux joué pour les Giants de San Francisco, et Pelosi représente la ville à la Chambre.

La photo a été rapidement remplacée par l’un des orateurs de la maison avec les Mays réels. On ne sait pas combien de temps le tweet est resté sur la chronologie de Pelosi, mais son équipe l’a attribué à une erreur du personnel.

Voici Nancy Pelosi qui confond Willie McCovey pour Willie Mays. Ces gens sont des imbéciles. Vous ne pouvez pas inventer ce truc !!!! pic.twitter.com/bXg6wKl2LJ – Breanna Morello 🇺🇸 (@breannamorello) 8 mai 2021

« Un membre du personnel a sélectionné par inadvertance la mauvaise photo pour le tweet, » a déclaré son bureau dans un communiqué partagé avec les médias. «La photo que nous voulions utiliser était celle du Président et de Willie Mays lors du mariage de Willie McCovey en août 2018. La photo rapidement supprimée était la mauvaise photo du bon mariage. Nous nous excusons pour l’erreur. »

L’erreur, cependant, a été suffisante pour que les critiques non seulement se moquent de Pelosi, mais l’accusent même, ainsi que son équipe, de racisme.

« Madame la Présidente, ce n’est pas Willie Mays, » Sean Spicer, ancien responsable de la Maison Blanche de Trump tweeté.

«Parce que tous les Noirs se ressemblent @SpeakerPelosi?» auteur conservateur Deneen Borelli ajoutée.

Le sénateur Marco Rubio a fait face à un examen similaire l’année dernière après avoir tweeté un message en l’honneur de feu John Lewis, mais posté accidentellement une photo d’un autre politicien noir, le représentant Elijah Cummings (D-Maryland).

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!