Pelosi échappe à la prison

L’épouse du plus grand législateur américain ne sera pas incarcérée après avoir plaidé coupable de conduite en état d’ébriété

Le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi (D-Californie), a esquivé une nouvelle peine de prison après avoir plaidé coupable de conduite en état d’ébriété dans un incident qui a fait deux voitures et blessé l’autre conducteur.

Paul Pelosi a été condamné mardi à Napa, en Californie, à purger cinq jours de prison et trois ans de probation. Cependant, Pelosi a purgé deux jours de prison au moment de son arrestation, en mai, et a été condamné “faire du crédit” pour deux jours de plus. Le juge de la Cour supérieure du comté de Napa, Joseph Solga, a autorisé l’accusé à effectuer huit heures de travaux d’intérêt général plutôt que de purger sa peine de prison restante.

La peine découle d’un incident survenu dans la nuit du 28 mai, lorsque Pelosi aurait conduit sa Porsche Carrera 2021 sur la trajectoire d’un véhicule utilitaire sport Jeep 2014. Lorsqu’il a été confronté à la police, l’homme de 82 ans a remis son permis de conduire et une carte de la Fondation 11-99. La fondation est un organisme de bienfaisance qui soutient les agents de la California Highway Patrol et offre des bourses à leurs enfants.

Lire la suite Le fils de Pelosi qui l’a rejointe lors d’un voyage à Taïwan détient une participation dans la technologie chinoise – médias

Pelosi avait “rouge, aqueux” yeux, était « instable sur ses pieds », et “son élocution était brouillée” selon les agents sur place. Son souffle “puait” avec de l’alcool, et il a échoué à un test de sobriété quelques heures plus tard. Pelosi aurait pu faire face à des accusations de crime si l’autre conducteur avait subi des blessures plus graves, telles que des fractures. Il a plutôt été condamné à une peine de prison minimale de cinq jours pour le délit de conduite en état d’ébriété causant des blessures.

Pelosi a initialement plaidé innocent à l’accusation plus tôt ce mois-ci, quelques jours après la visite controversée de sa femme à Taïwan, qui a incité la Chine à rompre ses relations militaires et climatiques avec les États-Unis. La présidente de la Chambre, qui est la troisième personne du gouvernement américain, a refusé de commenter l’arrestation de son mari. Paul Pelosi aurait conduit du domicile d’un donateur du Parti démocrate à sa maison de week-end et celle de sa femme dans la Napa Valley au moment de l’accident.

Pelosi a un dossier de conduite difficile, notamment un accident en 1957 à l’âge de 16 ans qui a causé la mort de son frère aîné. Lui, sa femme et ses enfants ont également été impliqués dans un incident à la fin des années 1970 au cours duquel leur voiture a été renversée sur le côté. Le bureau de Nancy Pelosi a refusé de dire au New York Times qui conduisait à l’époque.

LIRE LA SUITE: Pelosi fait volte-face sur le délit d’initié au Congrès

Paul Pelosi, dont la valeur nette est estimée par Forbes à 130 millions de dollars, a vu sa fortune croître considérablement grâce aux gains d’investissement depuis que sa femme est entrée au Congrès en 1987. Lui et sa femme ont été critiqués le mois dernier, lorsqu’il a été révélé qu’il avait tout à gagner de un investissement dans le fabricant de puces Nvidia lorsque le Congrès a adopté une loi qui accorderait 52 milliards de dollars de subventions aux fabricants de puces. Il a vendu sa participation de 4,1 millions de dollars dans Nvidia avec une perte de 341 000 dollars, avant l’adoption du projet de loi, pour éviter “désinformation” sur les investissements du couple, selon un porte-parole de Nancy Pelosi.