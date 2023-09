Pelosi dit que Trump devrait être exclu de toute fonction publique pour avoir suggéré l’exécution du général Mark Milley

Nancy Pelosi riposter à Donald Trump après que l’ancien président ait suggéréMarc Milleyle chef sortant des Joint Chiefs, soit exécuté.

M. Trump était furieux contre son Vérité sociale plate-forme ce week-end et a suggéré que la conduite de M. Milley méritait d’être exécutée.

Dans une interview avec MSNBC, Mme Pelosi a déclaré qu’une personne qui s’exprime dans « un langage comme celui-là » ne devrait pas être éligible à une fonction publique.

« Utiliser un langage comme celui-là… cela devrait être quelque chose qui éliminerait quelqu’un comme candidat à une fonction publique », a-t-elle déclaré.

« Le général Milley est un patriote dans notre pays, il s’est montré très courageux, dans l’armée, sur le champ de bataille et sur la place publique à la Maison Blanche. Je suis attristé d’entendre qu’un ancien président dirait cela, ce n’est qu’un autre argument pour lequel il n’aurait jamais dû être à la Maison Blanche et ne devrait plus jamais y être. Deux fois mis en accusation, une fois vaincu, combien de fois inculpé ? elle a continué.

« Mark Milley, qui a peut-être dirigé le moment le plus embarrassant de l’histoire américaine avec sa mise en œuvre manifestement incompétente du retrait d’Afghanistan, coûtant de nombreuses vies, laissant derrière lui des centaines de citoyens américains et remettant des MILLIARDS de dollars du meilleur équipement militaire jamais fabriqué, quittera l’armée la semaine prochaine », a déclaré M. Trump a écrit sur Truth Social le 22 septembre.

« Ce sera l’occasion pour tous les citoyens des États-Unis de célébrer ! » il a continué.

« Ce type s’est avéré être un accidenté de train Woke qui, si les informations de Fake News sont exactes, traitait en fait avec la Chine pour lui donner une idée de la pensée du président des États-Unis. C’est un acte si flagrant que, autrefois, la punition aurait été la MORT ! »

« Mon pari : Donald Trump menace le général Milley parce que le général Milley est sur la liste des témoins du gouvernement pour le procès dans l’affaire des documents de Mar-a-Lago », a écrit Tristan Snell, ancien responsable du bureau du procureur général de New York, sur X. /Twitter.

Pendant ce temps, un autre leader républicain, Paul Gosar, s’est joint à M. Trump pour attaquer M. Milley. Le membre du Congrès a envoyé son bulletin d’information dans lequel il déclarait que M. Milley, qu’il qualifiait de « militant homosexuel du BLM », avait retardé l’envoi de la Garde nationale américaine au Capitole lors de l’émeute du 6 janvier.

« Bien sûr, nous savons maintenant que le déviant Milley se coordonnait avec Nancy Pelosi pour blesser le président Trump et travaillait de manière traîtresse dans le dos de Trump », a écrit M. Gosar.

« Dans une société meilleure, des collaborateurs comme l’étrange général Milley, promoteur de la sodomie, seraient pendus », a déclaré M. Gosar dans son bulletin d’information.

« Il avait un seul patron : le président Trump, et au lieu de cela, il rencontrait secrètement Pelosi et se coordonnait avec elle pour nuire à Trump. Autrement dit, il ne coordonnait pas et ne partageait pas également secrètement des renseignements avec l’armée chinoise. Comment ce traître reste-t-il au pouvoir est une question à laquelle nous devons répondre.»

L’attaque en ligne de M. Trump fait suite à un profil très médiatisé de M. Milley dans L’Atlantique dans lequel il dit avoir acquis un aperçu « troublant » de l’attitude de M. Trump à l’égard de l’armée.