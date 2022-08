Pelosi dit que les États-Unis n’abandonneront pas Taïwan

Taipei, Taiwan –

Après un voyage qui a attiré la colère de la Chine, une provocante Nancy Pelosi a conclu sa visite à Taiwan mercredi en promettant que l’engagement américain en faveur de la démocratie sur l’île autonome et ailleurs “reste à toute épreuve”.

Pelosi a été le premier orateur de la Chambre des États-Unis à visiter l’île en plus de 25 ans, et la Chine a rapidement réagi en annonçant plusieurs exercices militaires à proximité.

Le départ de l’orateur pour la Corée du Sud est intervenu juste un jour avant que la Chine ne lance ses plus grandes manœuvres visant Taïwan depuis plus d’un quart de siècle.

Avant de partir, une Pelosi calme mais résolue a répété les remarques précédentes sur le monde confronté à “un choix entre la démocratie et l’autocratie”.

“La détermination de l’Amérique à préserver la démocratie, ici à Taïwan et dans le monde, reste à toute épreuve”, a-t-elle déclaré dans un bref discours lors d’une rencontre avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

La Chine revendique Taïwan comme son territoire et s’oppose à tout engagement des responsables taïwanais avec des gouvernements étrangers.

L’administration Biden et Pelosi ont déclaré que les États-Unis restaient attachés à la politique dite d’une seule Chine, qui reconnaît Pékin mais autorise des relations informelles et des liens de défense avec Taipei.

Néanmoins, la Chine a publié une série de déclarations sévères après l’atterrissage de la délégation américaine mardi soir dans la capitale taïwanaise, Taipei.

Le président taïwanais Tsai a fermement repoussé les exercices militaires de Pékin, dont certaines parties entreront dans les eaux taïwanaises.

“Face à des menaces militaires délibérément accrues, Taïwan ne reculera pas”, a déclaré Tsai lors de sa rencontre avec Pelosi. “Nous maintiendrons fermement la souveraineté de notre nation et continuerons à maintenir la ligne de défense de la démocratie.”

Les exercices, y compris ceux impliquant des tirs réels, doivent commencer jeudi et seront les plus importants visant Taïwan depuis 1995, lorsque la Chine a tiré des missiles lors d’un exercice à grande échelle pour montrer son mécontentement face à la visite du président taïwanais de l’époque, Lee Teng-hui. aux États-Unis

Dans d’autres activités, Pelosi a visité un musée des droits de l’homme à Taipei qui détaille l’histoire de l’ère de la loi martiale sur l’île. Elle a également rencontré certains des militants des droits les plus éminents de Taïwan, dont un ancien libraire exilé de Hong Kong détenu par les autorités chinoises, Lam Wing-kee.

Remerciant Pelosi pour ses décennies de soutien à Taïwan, le président lui a remis un honneur civil, l’Ordre des nuages ​​propices.

Un jour plus tôt, l’agence de presse officielle chinoise Xinhua avait annoncé les opérations militaires et montré une carte décrivant six zones différentes autour de Taiwan.

Arthur Zhin-Sheng Wang, expert en études de défense à l’Université centrale de police de Taïwan, a déclaré que trois des zones empiètent sur les eaux taïwanaises, ce qui signifie qu’elles se trouvent à moins de 12 milles marins (22 kilomètres) du rivage.

L’utilisation de tirs réels dans l’espace aérien ou les eaux territoriales d’un pays est risquée, a déclaré M. Wang, car selon les règles internationales d’engagement, cela peut être considéré comme un acte de guerre.

A Washington, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a cherché à apaiser les craintes. Il a déclaré mercredi à ABC “Good Morning America” ​​que les responsables américains “ne croient pas que nous soyons au bord du gouffre maintenant, et il n’y a certainement aucune raison pour que quiconque parle d’être au bord du gouffre à l’avenir”.

Le voyage de Pelosi a accru les tensions américano-chinoises plus que les visites d’autres membres du Congrès en raison de sa position de haut niveau en tant que chef de la Chambre des représentants. Le dernier orateur de la Chambre à se rendre à Taïwan était Newt Gingrich en 1997.

La réponse de la Chine est venue sur plusieurs fronts – militaire, diplomatique et économique.

Peu de temps après l’atterrissage de Pelosi mardi soir, la Chine a annoncé des exercices de tir réel qui auraient commencé cette nuit-là, ainsi que des exercices de quatre jours à partir de jeudi. L’armée de l’air de l’Armée populaire de libération a également fait voler un contingent de 21 avions de combat vers Taïwan.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Xie Feng a convoqué l’ambassadeur des États-Unis à Pékin pour transmettre les protestations du pays le soir même.

Mercredi, la Chine a interdit certaines importations en provenance de Taïwan, notamment des agrumes et du poisson. Cette nuit-là, la Chine a fait voler 27 avions de chasse supplémentaires vers Taïwan.

La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a déclaré qu’un citoyen taïwanais était détenu, soupçonné d’incitation au séparatisme. Yang Chih-yuan, originaire de la ville de Taichung, a été montré entouré de policiers dans une vidéo de vidéosurveillance. Yang avait été candidat à un poste législatif dans la ville de New Taipei, selon les médias locaux.

Répondant aux menaces de Pékin, Pelosi a déclaré qu’elle espérait qu’il était clair que bien que la Chine ait empêché Taïwan d’assister à certaines réunions internationales, “qu’ils comprennent qu’ils ne feront pas obstacle aux personnes qui viennent à Taïwan en signe d’amitié et de soutien”.

Pelosi a noté que le soutien du Congrès à Taïwan est bipartite et a salué la démocratie de l’île. Elle s’est abstenue de dire que les États-Unis défendraient militairement Taïwan, soulignant que le Congrès est “engagé dans la sécurité de Taïwan, afin que Taïwan puisse se défendre le plus efficacement possible”.

Son objectif a toujours été le même, a-t-elle déclaré, remontant à sa visite de 1991 sur la place Tiananmen à Pékin, lorsqu’elle et d’autres législateurs ont déployé une petite banderole soutenant la démocratie deux ans après une répression militaire sanglante contre les manifestants sur la place. Cette visite portait également sur les droits de l’homme et sur ce qu’elle a qualifié de dangereux transferts de technologie vers des «pays voyous».

Lors de ce voyage, Pelosi a rencontré des représentants de la législature de Taiwan.

La visite de l’orateur est “la meilleure défense” des droits de l’homme, des valeurs démocratiques et de la liberté, a déclaré Tsai Chi-chang, vice-présidente de l’Assemblée législative de Taiwan.

La délégation de cinq membres de Pelosi comprenait le représentant Gregory Meeks, président du comité des affaires étrangères de la Chambre, et le représentant Raja Krishnamoorthi du comité du renseignement de la Chambre. Les représentants Andy Kim et Mark Takano ont également voyagé avec le conférencier.

Elle a également mentionné la représentante Suzan DelBene, qui, selon Pelosi, a joué un rôle déterminant dans l’adoption d’un projet de loi de 280 milliards de dollars visant à stimuler la fabrication et la recherche américaines dans les puces à semi-conducteurs – une industrie que Taiwan domine et qui est vitale pour l’électronique moderne.

Pelosi est arrivée mercredi soir dans une base militaire sud-coréenne avant des réunions avec des dirigeants politiques à Séoul, après quoi elle se rendra au Japon.

Les deux pays sont des partenaires de l’alliance américaine, accueillant ensemble environ 80 000 militaires américains comme rempart contre les ambitions nucléaires de la Corée du Nord et l’affirmation accrue de la Chine dans les mers de Chine méridionale et orientale.