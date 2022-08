Pelosi dit que les États-Unis n’abandonneront pas Taiwan alors que la Chine proteste

TAIPEI, Taïwan (AP) – La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, rencontrant les dirigeants à Taïwan malgré les avertissements de la Chine, a déclaré mercredi qu’elle et d’autres membres du Congrès dans une délégation en visite montraient qu’ils n’abandonneraient pas leur engagement envers l’île autonome.

“Aujourd’hui, le monde est confronté à un choix entre la démocratie et l’autocratie”, a-t-elle déclaré dans un bref discours lors d’une rencontre avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. “La détermination de l’Amérique à préserver la démocratie, ici à Taiwan et dans le monde, reste à toute épreuve.”

La Chine, qui revendique Taïwan comme son territoire et s’oppose à tout engagement de responsables taïwanais avec des gouvernements étrangers, a annoncé plusieurs exercices militaires autour de l’île et a publié une série de déclarations sévères après que la délégation a atterri dans la capitale taïwanaise, Taipei, mardi soir.

Le voyage de Pelosi a exacerbé les tensions américano-chinoises plus que les visites d’autres membres du Congrès en raison de sa position de haut niveau en tant que chef de la Chambre des représentants. Elle est la première oratrice de la maison à venir à Taïwan en 25 ans, depuis Newt Gingrich en 1997.

Tsai, remerciant Pelosi pour ses décennies de soutien à Taïwan, a remis à l’orateur un honneur civil, l’Ordre des Nuages ​​Propices. Elle a été plus pointue sur les menaces chinoises dans ses remarques que Pelosi.

“Face à des menaces militaires délibérément accrues, Taïwan ne reculera pas”, a déclaré Tsai. “Nous maintiendrons fermement la souveraineté de notre nation et continuerons à maintenir la ligne de défense de la démocratie.”

Peu de temps après l’atterrissage de Pelosi, la Chine a annoncé des exercices de tir réel qui commenceraient mardi soir et un exercice de quatre jours commençant jeudi dans les eaux de tous les côtés de l’île.

L’armée de l’air chinoise a également fait voler un contingent relativement important de 21 avions de guerre, y compris des avions de chasse, vers Taiwan.

Pelosi a noté que le soutien à Taiwan est bipartite au Congrès et a salué la démocratie de l’île.

Son objectif a toujours été le même, a-t-elle déclaré, remontant à sa visite de 1991 sur la place Tiananmen à Pékin, lorsqu’elle et d’autres législateurs ont déployé une petite banderole soutenant la démocratie, deux ans après une répression militaire sanglante contre les manifestants sur la place.

Cette visite portait également sur les droits de l’homme et sur ce qu’elle a qualifié de dangereux transferts de technologie vers des «pays voyous».

Pelosi visite un musée des droits de l’homme à Taipei plus tard mercredi avant son départ pour la Corée du Sud, la prochaine étape d’une tournée en Asie qui comprend également Singapour, la Malaisie et le Japon.

Pelosi, qui dirige le voyage avec cinq autres membres du Congrès, a rencontré plus tôt mercredi des représentants de la législature taïwanaise.

“La visite de Madame la Présidente à Taïwan avec la délégation, sans crainte, est la défense la plus solide du respect des droits de l’homme et de la consolidation des valeurs de démocratie et de liberté”, a déclaré Tsai Chi-chang, vice-présidente de l’Assemblée législative de Taïwan.

L’administration du président américain Joe Biden a cherché à atténuer le volume de la visite, insistant sur le fait qu’il n’y a aucun changement dans la “politique d’une seule Chine” américaine de longue date, qui reconnaît Pékin mais autorise des relations informelles et des liens de défense avec Taipei.

Pelosi a déclaré que sa délégation avait du “poids”, y compris Gregory Meeks, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, et Raja Krishnamoorthi de la commission du renseignement de la Chambre.

Elle a également mentionné la représentante Suzan DelBene, qui, selon Pelosi, a joué un rôle déterminant dans l’adoption d’un projet de loi de 280 milliards de dollars visant à stimuler la fabrication et la recherche américaines dans les puces semi-conductrices – une industrie dans laquelle Taiwan domine et qui est vitale pour l’électronique moderne.

Les représentants Andy Kim et Mark Takano font également partie de la délégation.

Huizhong Wu, Associated Press