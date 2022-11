Pelosi dit que l’attaque contre son mari affectera la décision de prendre sa retraite

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré que l’attaque contre son mari, Paul, par un intrus lui avait été particulièrement douloureuse, sachant qu’elle était “la cible”.

Pelosi a ajouté que l’incident serait pris en compte dans sa décision quant au moment de se retirer du Congrès.

Le suspect a déclaré à la police après son arrestation qu’il avait prévu de kidnapper l’oratrice, de l’interroger et de lui casser les rotules si elle “mentait”.

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré lundi que la récente attaque de son mari par un intrus armé d’un marteau dans leur maison lui avait été particulièrement douloureuse, sachant qu’elle était “la cible” et qu’elle serait prise en compte dans sa décision quant au moment de se retirer du Congrès.

Apparaissant sur CNN dans sa première interview télévisée depuis que Paul Pelosi a subi des fractures du crâne et d’autres blessures lors de l’assaut du 28 octobre, l’oratrice a déclaré que cela découlait de la même souche de “fausses déclarations” qui a conduit une foule à prendre d’assaut la capitale américaine le 6 janvier 2021. .

Retenant ses larmes, Nancy Pelosi a raconté le moment déconcertant où elle a été réveillée par la police du Capitole des États-Unis dans son appartement de Washington le matin où son mari de 82 ans a été attaqué pour être informé de l’effraction violente à leur domicile de San Francisco.

“Pour moi, la partie vraiment difficile” était de savoir qu’elle était la victime visée par l’intrus, a déclaré l’orateur, également âgé de 82 ans, dans l’interview. “Parce que Paul n’était pas la cible, et c’est lui qui en paie le prix.”

Interrogée par l’ancre de CNN, Anderson Cooper, si elle avait décidé de se retirer du Congrès et de son poste de présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, si les démocrates perdaient leur faible majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat de mardi, Pelosi s’est opposée.

Cependant, elle lui a dit: “Je dois dire que ma décision sera affectée par ce qui s’est passé la semaine ou les deux dernières.” Pressée par Cooper si elle faisait référence à l’attaque contre son mari, l’oratrice a répondu “Oui”.

“Et il sera impacté par – mais – permettez-moi de dire ceci”, a-t-elle ajouté sans achever sa réflexion, et disant qu’elle se sentait “bénie” par ses 35 ans de service public à la Chambre.

Des déclarations sous serment déposées par les procureurs contre le suspect, David Wayne DePape, 42 ans, indiquent qu’il a déclaré à la police après son arrestation qu’il avait prévu de kidnapper l’oratrice, de l’interroger et de lui casser les rotules si elle “mentait”.

DePape est accusé d’avoir pénétré de force dans la maison du couple et d’être monté à l’étage dans une chambre où il a réveillé Paul Pelosi de son sommeil en exigeant de voir l’orateur, qui était rentré à Washington la nuit précédente.

Paul Pelosi a réussi à passer un appel d’urgence au 911, et la police est arrivée juste à temps pour voir l’intrus club l’immobilier et capital-risqueur sur la tête avec un marteau, selon des documents judiciaires.

DePape a été accusé devant un tribunal fédéral de tentative d’enlèvement et d’agression. Devant un tribunal de l’État de Californie, il a plaidé non coupable à des accusations distinctes de tentative de meurtre, d’agression avec une arme mortelle, de cambriolage, de maltraitance des personnes âgées, de faux emprisonnement et de menace à un agent public.