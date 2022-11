Pelosi dit que la “vague rouge” des républicains s’est transformée en un “petit, tout petit filet”

Alors que les États à travers le pays continuent de compter les votes dans une bataille serrée pour le contrôle de la Chambre des représentants, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que les démocrates “n’ont pas abandonné”.

“Quel que soit le résultat, nous sommes sur la bonne voie pour amener notre pays dans un meilleur endroit que celui qui a été entraîné par l’autre côté”, a-t-elle déclaré à ABC “This Week” dimanche.

NBC estime que les républicains pourraient remporter 219 sièges à la Chambre une fois que toutes les courses non appelées seront réglées – à peine plus que les 218 nécessaires pour obtenir la majorité – tandis que les démocrates pourraient en gagner 216. La projection comporte une marge d’erreur de plus ou moins quatre sièges.

Les démocrates ont tenu leur majorité au Sénat américain, a projeté NBC News samedi, repoussant un effort de tous les instants des républicains pour tirer parti de la volatilité économique et du mécontentement du public pour prendre le contrôle de la chambre haute du Congrès.

Les républicains avaient espéré, et beaucoup l’avaient ouvertement anticipé, qu’une “vague rouge” chasserait les démocrates de leurs majorités dans les deux branches de la législature.

“Qui aurait pensé il y a deux mois que cette” vague rouge “se transformerait en un petit, tout petit filet, voire pas du tout”, a déclaré Pelosi, une démocrate qui est deuxième dans l’ordre de succession à la présidence, à l’émission “State of the Union” de CNN. ” Dimanche.

Pelosi a déclaré qu’on lui avait également dit que les électeurs de mi-mandat avaient été influencés par la réponse du parti républicain à la violente attaque contre son mari, Paul Pelosi, le mois dernier.

Un Californien, David DePape, est entré par effraction dans la maison du couple à San Francisco, a brandi un marteau et était prêt à kidnapper et à casser les rotules de Nancy Pelosi, ont révélé les procureurs fédéraux dans une plainte pénale.

Nancy Pelosi était à Washington, DC, au moment de l’effraction, mais son mari Paul, 82 ans, a subi une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains.

Alors que de nombreux membres du Congrès n’ont pas tardé à exprimer leur soutien et leurs vœux au couple, plusieurs républicains ont partagé des informations erronées et des théories du complot sur l’attaque. Dans un tweet supprimé depuis, le représentant Clay Higgins (R-La.), qui siège au House Homeland Security Committee, a suggéré que l’agresseur était un “homme prostitué hippie nudiste”.

Pelosi a déclaré à ABC que son mari “s’améliorait” et passait “une bonne journée après l’autre”, mais elle a déclaré à CNN que le traumatisme de l’attaque avait été “intensifié” par “l’attitude ridicule et irrespectueuse” des républicains.

“Ce n’était pas seulement l’attaque, c’était la réaction républicaine, qui était honteuse”, a-t-elle déclaré à CNN.

DePape, 42 ans, a été accusé des crimes fédéraux de tentative d’enlèvement d’un fonctionnaire fédéral et d’agression d’un membre de la famille immédiate d’un fonctionnaire américain avec l’intention de riposter contre le fonctionnaire. Il a plaidé non coupable.