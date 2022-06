Pelosi dévoile des propositions sur le droit à l’avortement après avoir rendu sa décision

“Ce week-end, le peuple américain s’est prononcé en personne et en grand nombre sur son opposition au manque de respect de la Cour suprême pour la liberté d’une femme sur sa santé reproductive”, a écrit la démocrate californienne Pelosi. “Alors que cette Cour suprême extrémiste s’efforce de punir et de contrôler le peuple américain, les démocrates doivent poursuivre leur combat pour étendre la liberté en Amérique.”

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré lundi que les démocrates de la chambre étudiaient une législation pour protéger les données personnelles stockées sur les applications de santé reproductive, garantir le droit de voyager gratuitement entre les États et codifier le droit à l’avortement après que la Cour suprême a annulé l’affaire Roe contre Wade. .

Sa lettre proposait trois premières idées que les démocrates envisagent en réponse à la décision.

La première approche viserait à protéger « les données les plus intimes et personnelles des femmes » stockées dans les applications de santé reproductive. “Beaucoup craignent”, a écrit Pelosi, “que ces informations puissent être utilisées contre les femmes par un sinistre procureur dans un État qui criminalise l’avortement”.

Ces applications, y compris Flo de Flo Health, permettent aux femmes de suivre leurs menstruations, de se préparer à la conception, à la grossesse, à la maternité précoce et à la ménopause. Bien que la société n’ait pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC, une fiche d’information publiée par l’entreprise montre que quelque 32 millions de personnes utilisaient son application chaque mois et que 12 millions étaient tombées enceintes en utilisant la plateforme en mai 2020.

La deuxième idée serait d’adopter une législation qui réitère le droit constitutionnel de voyager librement à travers les États-Unis, en veillant à ce que les résidents des États qui interdisent l’avortement puissent faire effectuer la procédure dans un État qui l’autorise.

La troisième codifierait les droits à l’avortement tels qu’énoncés dans la décision Roe de 1973 dans un projet de loi connu sous le nom de Loi sur la protection de la santé des femmes.

Les chances qu’une telle législation parvienne au président Joe Biden pour être promulguée sont minces, car elle se heurterait à une opposition enracinée de la part des républicains du Sénat.

Les règles actuelles du Sénat stipulent que le parti majoritaire doit rassembler 60 voix pour surmonter une obstruction indéfinie organisée par l’opposition minoritaire. Étant donné que les démocrates détiennent une majorité infime dans un Sénat divisé à 50-50 – avec le vice-président Kamala Harris le principal briseur d’égalité – un projet de loi doit obtenir 60 voix pour être adopté.

Pelosi a reconnu ces longues chances dans sa lettre, mais a fait valoir que les démocrates devraient envisager de supprimer complètement la règle de l’obstruction systématique.

“Il est essentiel que nous protégions et élargissions nos majorités pro-choix à la Chambre et au Sénat en novembre afin que nous puissions éliminer l’obstruction systématique afin que nous puissions restaurer les droits fondamentaux des femmes – et la liberté pour chaque Américain”, a-t-elle écrit.

À moins d’éliminer l’obstruction systématique, les démocrates disposent de peu d’options législatives pour contrer la décision de la Haute Cour d’annuler sa décision antérieure.

Le chef de la minorité sénatoriale du GOP, Mitch McConnell, a déclaré aux électeurs de son État d’origine, le Kentucky, que les républicains et les démocrates sont très éloignés de tout compromis bipartite.

“Au Sénat, la plupart des choses nécessitent 60 voix”, a-t-il déclaré. “Aucun côté de cette question n’a été proche d’avoir 60 voix. Je pense donc que tout cela sera probablement contesté, traité dans les différents États du pays.”