Pelosi détient une option ouverte pour un autre mandat en tant que chef de la House Dem

WASHINGTON (AP) – Le contrôle de la Chambre étant toujours en jeu, la présidente Nancy Pelosi est restée maman dimanche sur ses projets futurs, mais a déclaré que ses collègues du Congrès l’exhortaient à briguer un autre mandat en tant que leader démocrate après une solide performance aux élections de mi-mandat.

Apparaissant dans les émissions d’information du dimanche, Pelosi a déclaré que les démocrates sont “toujours en vie” dans leur combat pour gagner la chambre et qu’elle prendra une décision sur l’opportunité de se présenter à la direction de la Chambre dans les deux prochaines semaines.

« Les gens font campagne et c’est une belle chose. Et je ne demande rien à personne », a-t-elle déclaré, se référant aux élections à la direction de la Chambre des Démocrates prévues pour le 30 novembre. « Mes membres me demandent d’envisager de le faire. Mais, encore une fois, passons aux élections (de mi-mandat). »

“Il y a beaucoup en jeu, car nous serons à une élection présidentielle”, a déclaré Pelosi.

Au cours du week-end, les démocrates ont pris le contrôle du Sénat après la victoire de la sénatrice Catherine Cortez Masto au Nevada. Mais à la Chambre, une majorité reste instable, aucun des partis n’ayant encore atteint les 218 sièges nécessaires pour contrôler la chambre de 435 membres. Dimanche, les républicains avaient 211 sièges contre 204 pour les démocrates, avec 20 courses encore à convoquer par l’Associated Press.

Certaines courses peuvent prendre des jours voire des semaines à appeler.

Pelosi, D-Californie, a refusé de prédire si son parti conserverait le contrôle de la Chambre, se disant “déçue” par quatre défaites démocrates à New York, notamment par le président de la campagne du Congrès Sean Patrick Maloney, ce qui pourrait finalement faire la différence.

“Néanmoins, nous pensons toujours que nous avons une chance de gagner cela”, a-t-elle déclaré. “Personne n’aurait jamais imaginé que nous serions aussi proches. Eh bien, nous nous y attendions.

Du côté du GOP, le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, cherche à devenir président de la Chambre si son parti l’emporte, mais la performance décevante à mi-mandat a semé la tourmente chez les dirigeants et appelle à une nouvelle direction. L’effet de l’ancien président Donald Trump sur les courses de 2022 fait également l’objet de vifs débats alors qu’il se prépare à annoncer une autre course.

Pelosi a déclaré dimanche qu’elle pensait que le président Joe Biden devrait briguer un second mandat, citant ses réalisations législatives telles que la loi bipartite sur les infrastructures et la loi sur la réduction de l’inflation ainsi que la création de millions d’emplois sous sa direction.

“Il a été un grand président et il a un excellent dossier sur lequel courir”, a-t-elle déclaré.

Pelosi, 82 ans, qui dirige les démocrates à la Chambre depuis 2003 et est la première femme présidente, avait conclu un accord avec les membres de la Chambre pour servir pendant deux autres mandats en tant que chef – ou quatre ans – après que les démocrates ont pris le contrôle de la chambre en 2018. Mais elle n’a pas annoncé ses plans, ni ses deux principaux adjoints, le chef de la majorité Steny Hoyer, D-Md., et Whip Jim Clyburn, DS.C. Il y a eu des pressions de la part des jeunes membres de la Chambre pour passer le flambeau à de nouveaux dirigeants.

La décision de Pelosi intervient également après que son mari a été attaqué à la fin du mois dernier dans la maison du couple à San Francisco, souffrant d’une fracture du crâne et d’autres blessures. L’intrus, David DePape, 42 ans, a demandé “Où est Nancy?” avant de frapper Paul Pelosi avec un marteau. Elle était à Washington à l’époque.

Pelosi a déclaré dimanche que le rétablissement de son mari sera “un long chemin, mais il va bien”, bien que le traumatisme de l’attaque ait été “intensifié” par “l’attitude ridicule et irrespectueuse” des républicains. Les meilleurs républicains, dont Trump, avaient minimisé l’importance de l’attaque et diffusé de fausses informations à son sujet.

« Ce n’était pas seulement l’attaque. C’était la réaction républicaine à cela, qui était honteuse », a-t-elle déclaré.

Pelosi a déclaré que sa décision de se présenter à nouveau à la direction de la Chambre concernerait “la famille” mais “aussi mes collègues”, citant la nécessité d’avancer “de manière très unifiée” avant un nouveau Congrès et la saison de campagne 2024. Elle a souligné les opportunités qui s’offrent aux démocrates.

“Qui aurait pensé il y a deux mois que cette vague rouge se transformerait en un tout petit filet, voire pas du tout?” dit-elle. «Mais nous n’avons jamais cru cela. Nous croyions.”

“Il existe toutes sortes de façons d’exercer une influence”, a ajouté Pelosi. “Speaker a un pouvoir impressionnant, mais j’aurai toujours de l’influence.”

