Pelosi demande au FBI d’enquêter sur les manifestations du cessez-le-feu à Gaza aux États-Unis et suggère des liens avec la Russie

Par Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) – Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a déclaré dimanche qu’elle pensait que certaines manifestations aux États-Unis réclamant un cessez-le-feu à Gaza pourraient être liées à la Russie et que le FBI devrait mener une enquête sur leur financement.

Pelosi, qui a fait ces remarques dans une interview à CNN, n’a fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations. On lui a demandé si l’opposition à la politique du président Joe Biden dans la guerre à Gaza pourrait nuire au démocrate lors de l’élection présidentielle de novembre.

“Le fait qu’ils appellent à un cessez-le-feu est le message de M. Poutine, le message de M. Poutine. Ne vous y trompez pas, cela est directement lié à ce qu’il (le président russe Vladimir Poutine) aimerait voir”, a déclaré Pelosi à CNN.

“Je pense que certains de ces manifestants sont spontanés, organiques et sincères. Je pense que certains sont liés à la Russie”, a-t-elle déclaré. “Certains financements devraient faire l’objet d’une enquête et je souhaite demander au FBI d’enquêter à ce sujet.”

Les commentaires de Pelosi marquent la première fois qu’un éminent législateur américain accuse le dirigeant russe de soutenir les manifestants américains appelant à un cessez-le-feu.

Des manifestations réclamant un cessez-le-feu à Gaza ont récemment éclaté à travers les États-Unis, notamment près des aéroports et des ponts de New York et de Los Angeles, des veillées devant la Maison Blanche et des marches à Washington. Les manifestants ont également interrompu les discours et les événements de Biden.

Les manifestations ont été organisées par une série de groupes de militants des droits de l’homme, juifs et anti-guerre.

La représentante démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré dimanche que l’opposition de beaucoup à la guerre à Gaza était basée sur « la perte aveugle de vies humaines » dans la région.

« Je pense que ce que nous constatons actuellement dans tout le pays, c’est que les jeunes sont consternés par la violence et les pertes de vies aveugles », a-t-elle déclaré à NBC News, interrogée sur les manifestations contre la politique de Biden à Gaza.

L’ONU a exigé un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, mais Washington a opposé son veto à de telles résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant que cela permettrait au groupe islamiste palestinien Hamas, qui gouverne Gaza, de se regrouper et de se reconstruire.

L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a tué 1 200 personnes, selon les chiffres israéliens. L’attaque ultérieure d’Israël sur Gaza a tué plus de 26 000 Palestiniens, soit plus de 1 % des 2,3 millions d’habitants, selon le ministère de la Santé de Gaza. On craint que beaucoup d’entre eux soient ensevelis sous les décombres.

Les bombardements israéliens ont rasé une grande partie de l’enclave densément peuplée, laissant la plupart des Gazaouis sans abri, provoquant des pénuries alimentaires qui menacent de famine et paralysant la plupart des hôpitaux.

