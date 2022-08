Pelosi défie la Chine lors de sa rencontre avec le président taïwanais Tsai Ing-wen : “Nous n’abandonnerons pas notre engagement”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a rejoint la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen pour une réunion et une cérémonie de remise de prix mercredi matin, au milieu d’une visite dans le pays que la Chine a fermement condamnée.

Lors de son allocution au bureau du président à Taipei, Pelosi a abordé les relations américano-taïwanaises, un point de discorde pour le gouvernement chinois.

“Aujourd’hui, notre délégation, dont je suis très fière, est venue à Taïwan pour dire sans équivoque que nous n’abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et nous sommes fiers de notre amitié durable”, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de mercredi matin.

“L’Amérique a fait la promesse fondamentale de toujours être aux côtés de Taiwan”, a ajouté Pelosi, faisant référence à la loi sur les relations avec Taiwan. “Et sur cette base solide, nous avons construit un partenariat florissant, fondé sur nos valeurs communes d’autonomie gouvernementale et d’autodétermination, axé sur nos intérêts de sécurité mutuels dans la région et dans le monde, attaché aux liens économiques qui alimentent, prospérité pour tout notre peuple. »

Alors que les États-Unis reconnaissent officiellement la politique d’une seule Chine, qui stipule que Taïwan fait partie du territoire chinois, Pelosi a déclaré que les États-Unis soutenaient le désir de liberté du pays.

Au cours de la réunion, Pelosi a reçu l’Ordre des nuages ​​propices avec le prix spécial Grand Cordon, la plus haute distinction civile de Taïwan. C’est un symbole de l’engagement et de l’amitié de l’Amérique avec Taiwan.

“Merci, Madame la Présidente”, a déclaré Pelosi. “C’est avec une grande et immense admiration pour votre leadership et une grande humilité personnelle que j’accepte ce prix.”

Pelosi a félicité à plusieurs reprises Tsai Ing-wen pour avoir été la première femme présidente de l’histoire de Taiwan et a déclaré que le Congrès était unifié dans sa décision de soutenir Taiwan.

“Je l’accepte non seulement pour moi, mais pour nos membres du Congrès qui ont joué un rôle si déterminant dans tout ce que vous avez dit sur nos réalisations ensemble, démocrates et républicains, Chambre et Sénat, des deux côtés de l’allée unis dans notre soutien à Taiwan”, dit-elle. “Cette fois, je suis ravi de recevoir ce prix au nom du Congrès des États-Unis, qui vient juste [as] inébranlable [in their support].”.

Elle a ajouté: “J’ai hâte d’afficher ce prix dans le bureau du président.”

Les deux dirigeants ont partagé une bosse au coude avant ses remarques et tous deux portaient des masques faciaux pendant la réunion.

“Nous sommes fiers d’être ici”, a poursuivi Pelosi, s’exprimant au nom de la délégation démocrate en visite dans le pays.

“L’histoire de Taiwan est une source d’inspiration pour tous les peuples épris de liberté aux États-Unis et dans le monde. À partir d’un creuset de défis, vous avez produit une démocratie florissante, l’une des plus libres au monde et fièrement dirigée par une femme. président”, a-t-elle ajouté.

Pelosi a déclaré que sa visite à Taïwan soulignait le soutien américain à l’avenir du pays.

“En effet, le peuple de Taiwan a prouvé au monde qu’avec espoir, courage et détermination, il est possible de construire un avenir pacifique et prospère, même en termes de défis auxquels vous êtes confrontés. Et maintenant plus que jamais, la solidarité de l’Amérique avec Taiwan est crucial. Et c’est le message que nous apportons ici aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Pelosi a ajouté: “Aujourd’hui, le monde est confronté à un choix entre la démocratie et l’autocratie. La détermination de l’Amérique à préserver la démocratie ici à Taiwan et dans le monde reste à toute épreuve. Et nous sommes reconnaissants au partenariat du peuple de Taiwan dans cette mission.”

La réunion intervient au milieu d’une tension accrue avec la Chine et avec le gouvernement chinois condamnant fermement la visite.

Le président chinois Xi Jinping a averti jeudi le président Joe Biden lors d’un appel téléphonique que les États-Unis ne devaient pas “jouer avec le feu” concernant leurs activités et leurs communications avec Taïwan.

“Ceux qui jouent avec le feu en périront. On espère que les États-Unis seront lucides à ce sujet”, a déclaré une lecture chinoise de l’appel Biden-Xi.

La rencontre de Pelosi avec le président de Taïwan intervient quelques jours seulement après que Taïwan a subi des cyberattaques et que le ministère de la Défense de Taïwan a accusé la Chine de violer le droit international et la souveraineté de Taïwan.

La Chine a également annoncé des exercices militaires à tir réel dans différentes régions de Taïwan.

Les États-Unis, en réponse, ont envoyé plusieurs navires de guerre stationnés de Singapour dans les eaux proches de Taïwan, dans ce que l’armée prétend être un exercice militaire standard.

La marine a envoyé l’USS Ronald Reagan, le croiseur lance-missiles USS Antietam et le destroyer USS Higgins dans la mer des Philippines, à l’est de Taïwan.

Au cours de la visite de Pelosi à Taïwan, elle a également rencontré des législateurs taïwanais et visité le Yuan législatif, le parlement de Taïwan.

Pelosi a été rejoint lors de la réunion par une délégation de membres démocrates du Congrès, dont les représentants Gregory Meeks de New York, Mark Takano de Californie, Suzan DelBene de Washington, Raja Krishnamoorthi de l’Illinois et Andy Kim du New Jersey.

Timothy Nerozzi de Fox News a contribué à ce rapport.