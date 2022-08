Pelosi débarque à Singapour pour lancer sa tournée en Asie

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, est arrivée à Singapour tôt lundi, lançant sa tournée asiatique alors que des questions tourbillonnaient sur une éventuelle escale à Taïwan qui a alimenté les tensions avec Pékin.

Une personne proche du dossier a confirmé que Pelosi et sa délégation ont atterri dans la cité-état avant l’aube. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à divulguer des détails aux médias.

Pelosi rendra visite à la présidente de Singapour Halimah Yacob et au Premier ministre Lee Hsien Loong et rencontrera un certain nombre de ministres du Cabinet, a déclaré un porte-parole du ministère singapourien des Affaires étrangères.

Elle devrait également assister à un cocktail avec la Chambre de commerce américaine à Singapour. Les médias n’ont pas accès à sa visite, qui a été gardée secrète.

Dans une déclaration au cours du week-end, Pelosi a déclaré qu’elle se rendrait également en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon pour discuter du commerce, de la pandémie de COVID-19, du changement climatique, de la sécurité et de la “gouvernance démocratique”.

Elle n’a pas confirmé les informations selon lesquelles elle pourrait se rendre à Taïwan, revendiqué par Pékin comme son propre territoire. Le président chinois Xi Jinping a mis en garde contre toute ingérence dans les relations de Pékin avec l’île lors d’un appel téléphonique la semaine dernière avec son homologue américain, Joe Biden.

Pékin considère le contact officiel américain avec Taiwan comme un encouragement à rendre permanente son indépendance de facto vieille de plusieurs décennies, une étape que les dirigeants américains disent ne pas soutenir. Pelosi, chef de l’une des trois branches du gouvernement américain, serait le plus haut responsable américain élu à se rendre à Taiwan depuis le président Newt Gingrich en 1997.

L’administration Biden a tenté d’assurer à Pékin qu’il n’y avait aucune raison de “vendre aux mains” et que si une telle visite avait lieu, cela ne signalerait aucun changement dans la politique américaine.

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 après que les communistes ont remporté une guerre civile sur le continent. Les deux parties disent qu’elles sont un seul pays mais ne sont pas d’accord sur le gouvernement qui a droit à la direction nationale. Ils n’ont pas de relations officielles mais sont liés par des milliards de dollars de commerce et d’investissement.

Les États-Unis ont transféré la reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin en 1979, mais entretiennent des relations informelles avec l’île. Washington est obligé par la loi fédérale de veiller à ce que Taïwan ait les moyens de se défendre.

La «politique d’une seule Chine» de Washington indique qu’elle ne prend pas position sur le statut des deux parties mais souhaite que leur différend soit résolu pacifiquement. Pékin promeut un «principe d’une seule Chine» alternatif qui dit qu’ils sont un seul pays et que le Parti communiste est son chef.

Une visite à Taïwan serait une pierre angulaire de la carrière de Pelosi, qui utilise de plus en plus sa position au Congrès en tant qu’émissaire américain sur la scène mondiale. Elle défie depuis longtemps la Chine sur les droits de l’homme et voulait se rendre à Taïwan plus tôt cette année.

La délégation de Pelosi comprend les représentants américains Gregory Meeks, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre ; Mark Takano, président du comité de la Chambre des anciens combattants ; Suzan DelBene, vice-présidente du comité des voies et moyens de la Chambre ; Raja Krishnamoorthi, membre du comité spécial permanent de la Chambre sur le renseignement et président du sous-comité sur la politique économique et des consommateurs du comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme ; et Andy Kim, membre des commissions des services armés et des affaires étrangères de la Chambre.

Soo rapporté de Hong Kong.

Eileen Ng et Zen Soo, l’Associated Press