Pelosi critiqué par The Squad après avoir condamné Ilhan Omar pour avoir comparé l’Amérique à des groupes terroristes

Nancy Pelosi a été critiquée par un membre de The Squad après avoir condamné Ilhan Omar pour avoir comparé l’Amérique à les groupes terroristes des talibans et du Hamas.

La représentante Rashida Tlaib a tweeté jeudi son soutien à la députée du Minnesota peu de temps après que le président de la Chambre a déclaré que les commentaires d’Omar » fomentent des préjugés « .

Nancy Pelosi, sur la photo, a été critiquée par la représentante Rashida Tlaib après que le président de la Chambre a condamné Ilhan Omar pour avoir comparé l’Amérique à des groupes terroristes Crédit : Reuters

Suite aux commentaires de Pelosi jeudi, la représentante Tlaib a tweeté : « La liberté d’expression n’existe pas pour les femmes musulmanes au Congrès. Le bénéfice du doute n’existe pas pour les femmes musulmanes au Congrès.

« Les dirigeants démocrates de la Chambre devraient avoir honte de leur police implacable et exclusive des femmes de couleur du Congrès. »

Alexandria Ocasio-Cortez, un autre membre de la « Squad » progressiste, avait déclaré plus tôt : « Assez malade et fatiguée de la diffamation constante, de la dénaturation intentionnelle et du ciblage public de @IlhanMN venant de notre caucus.

« Ils n’ont aucune idée du danger dans lequel ils la mettent en sautant les conversations privées et en sautant pour alimenter des cycles d’actualités ciblés autour d’elle. »

Cori Bush, membre de l’escouade, a également tweeté : « Arrêtez d’attaquer @IlhanMN. Arrêtez de nous attaquer.

« Je ne suis pas surpris quand les républicains attaquent les femmes noires pour avoir défendu les droits humains. Mais quand ce sont les démocrates, c’est particulièrement blessant.

« Nous sommes vos collègues. Parlez-nous directement. Assez avec l’anti-noirceur et l’islamophobie. »

Plus tôt dans la journée, Omar a publié une déclaration expliquant ses commentaires originaux comme « pas une comparaison morale entre le Hamas et les talibans et les États-Unis et Israël », mais plutôt sur les enquêtes en cours de la Cour pénale internationale.

« Je n’assimilais en aucun cas les organisations terroristes à des pays démocratiques dotés de systèmes judiciaires bien établis », a déclaré Omar, un réfugié somalien.

La présidente du Caucus progressiste, Pramila Jayapal, a également apporté le soutien du groupe à Omar dans une déclaration jeudi: « Nous exhortons nos collègues à ne pas encourager ou amplifier de telles tactiques de division et de mauvaise foi.

« Les membres du caucus démocrate se doivent de faire une pause, de réfléchir et de s’engager directement les uns avec les autres lorsque des malentendus surviennent, et de s’unir contre les tentatives cyniques de diviser notre caucus. »

Pelosi avait signé une déclaration qui disait : « La critique légitime des politiques des États-Unis et d’Israël est protégée par les valeurs de la liberté d’expression et du débat démocratique.

« Et en effet, de telles critiques sont essentielles à la force et à la santé de nos démocraties », poursuit le communiqué de l’équipe de direction démocrate.

La déclaration, signée par Pelosi, le chef de la majorité Steny Hoyer, le whip de la majorité James Clyburn, la présidente adjointe Katherine Clark, le président du caucus démocrate Hakeem Jeffries et le vice-président du caucus Pete Aguilar, visait à apaiser les réactions en cours après les remarques d’Omar.

« Mais établir de fausses équivalences entre des démocraties comme les États-Unis et Israël et des groupes qui se livrent au terrorisme comme le Hamas et les talibans fomente les préjugés et sape les progrès vers un avenir de paix et de sécurité pour tous », ajoute le communiqué.

Pelosi a expliqué qu’elle et les dirigeants démocrates étaient satisfaits de la clarification d’Omar, ajoutant à la rare déclaration conjointe destinée à écraser le contrecoup continu du représentant du Minnesota.

« Nous nous félicitons de la clarification par la membre du Congrès Omar qu’il n’y a pas d’équivalence morale entre les États-Unis et Israël et le Hamas et les talibans », lit-on dans la déclaration de Pelosi et de son équipe.

Avant qu’ils ne publient leur déclaration, Omar elle-même a accusé ses collègues démocrates de « harcèlement et silence constants » suite à la publication d’une déclaration contenant des « tropes islamophobes ».

Omar – l’une des deux femmes musulmanes de la Chambre – a tweeté peu après minuit jeudi : « C’est honteux pour des collègues qui m’appellent alors qu’ils ont besoin de mon soutien de publier maintenant une déclaration demandant des » clarifications « et pas seulement d’appeler.

« Les tropes islamophobes dans cette déclaration sont offensants. Le harcèlement constant et le silence des signataires de cette lettre sont insupportables. »

Elle a également partagé l’audio d’une menace qu’elle a reçue appelant des terroristes musulmans.

Ces commentaires sont intervenus après que 12 démocrates juifs, dont Brad Schneider, Brad Sherman et Josh Gottheimer, lui aient demandé mercredi de « clarifier » son tweet de lundi.

Le groupe a déclaré dans un communiqué: « Ignorer les différences entre les démocraties régies par l’état de droit et les organisations méprisables qui se livrent au terrorisme discrédite au mieux l’argumentaire voulu et au pire reflète des préjugés profondément enracinés. »

Ils ont ajouté : « Les États-Unis et Israël sont imparfaits et, comme toutes les démocraties, méritent parfois la critique, mais de fausses équivalences couvrent les groupes terroristes.

« Nous exhortons la députée Omar à clarifier ses propos en plaçant les États-Unis et Israël dans la même catégorie que le Hamas et les talibans.

Une source proche d’Omar a déclaré à Politico qu’elle avait tenté de joindre ses collègues démocrates avant qu’ils ne publient leur déclaration, déclenchant sa réfutation féroce.

Les républicains ont profité des luttes intestines pour critiquer les démocrates.

Le chef du GOP, Kevin McCarthy de Californie, a déclaré : « L’échec continu de la présidente Pelosi à résoudre les problèmes de son caucus envoie un message au monde que les démocrates tolèrent l’antisémitisme et sympathisent avec les terroristes.

« Il est temps que le Président agisse.

Le représentant Lee Zeldin a déclaré: « Ilhan Omar doit être retiré de la commission des affaires étrangères de la Chambre. Elle n’aurait jamais dû être nommée à cette commission en premier lieu. »

La démocrate du Minnesota avait partagé lundi soir une vidéo dans laquelle elle interrogeait le secrétaire d’État Anthony Blinken et affirmait que les États-Unis avaient également commis des « atrocités impensables ».

En postant le clip, Omar a tweeté : « Nous devons avoir le même niveau de responsabilité et de justice pour toutes les victimes de crimes contre l’humanité.

« Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans. J’ai demandé à @SecBlinken où les gens sont censés demander justice.

Ses questions à Blinken ne faisaient pas la comparaison qu’elle avait suggérée dans son tweet.

Le mois dernier, Omar a qualifié les frappes aériennes d’Israël sur la bande de Gaza de « terrorisme ».

En mars, Omar a déclenché une nouvelle fureur après avoir déclaré que la course d’un tireur de masse ne devenait vraiment l’objectif principal « quand ils ne sont pas blancs ».

La députée a également subi un contrecoup après avoir suggéré qu’il y avait différents récits utilisés pour tirer sur des suspects en fonction de « la race ou l’origine ethnique ».

Et en février 2019, Omar a déclenché l’indignation lorsqu’elle a écrit : « Tout tourne autour du bébé Benjamins » en réponse à un tweet faisant référence à la promesse du chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy de prendre des « mesures » contre elle pour sa critique d’Israël.

Elle a alors déclaré : « L’antisémitisme est réel et je suis reconnaissante envers les alliés et collègues juifs qui m’ont appris l’histoire douloureuse des tropes antisémites.

Omar a suggéré plus tard que l’American Israel Public Affairs Committee, ou AIPAC, payait des politiciens pour qu’ils adoptent une position favorable envers Israël.

Et elle a également reçu des réactions négatives après avoir déclaré que « certaines personnes ont fait quelque chose » lors d’un entretien avec le Council on American-Islamic Relations en mars 2019 au sujet des attaques terroristes du 11 septembre.

Omar est l’une des quatre membres de la « Escouade » progressiste de femmes de couleur qui comprend les femmes du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Ayanna Pressley du Massachusetts et Rashida Tlaib du Michigan.

Les quatre membres de The Squad ont été réélus en novembre et Omar a remporté son district avec une marge de près de 40 %.