La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a rencontré des hauts fonctionnaires du cabinet, censés garantir les codes nucléaires américains et «protéger le peuple américain» de «l’assaut déséquilibré» du président Donald Trump contre le pays.

Demander des conseils sur « précautions disponibles pour empêcher un président instable de déclencher des hostilités militaires ou d’accéder aux codes de lancement et d’ordonner une frappe nucléaire», Pelosi a consulté Mark Milley, président de l’état-major interarmées, à la suite de l’émeute au Capitole qui a fait cinq morts.

« La situation de ce président déséquilibré ne pourrait être plus dangereuse, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger le peuple américain de son assaut déséquilibré contre notre pays et notre démocratie.», A écrit vendredi le démocrate de Californie dans une lettre à ses collègues.

Les démocrates de la Chambre ont prévu une conférence téléphonique vendredi après-midi concernant la fin de l’administration Trump, avec un ordre du jour qui comprendrait une deuxième mise en accusation proposée (et sans précédent) du président sortant. Pelosi avait précédemment suggéré que la Chambre ne demanderait la destitution que si le vice-président Mike Pence et d’autres responsables de l’administration Trump choisissaient de ne pas invoquer le 25e amendement.

S’exprimant aux côtés du chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, Pelosi a accusé Trump de «inciter[ing] une insurrection armée contre l’Amérique » mercredi. Le président s’était adressé à une horde de partisans dans l’espoir de perturber le décompte des votes du collège électoral à l’intérieur du Capitole, jurant de ne pas concéder en raison de la fraude électorale présumée.

Trump doit quitter ses fonctions le 20 janvier, dans moins de deux semaines, mais ses adversaires à la Chambre sont impatients de le faire sortir avant cette date. Cependant, l’exercice du 25e amendement nécessiterait la coopération du vice-président Mike Pence et d’une majorité du cabinet du président. Bien que Pence ait reconnu la victoire électorale du président élu Joe Biden mercredi, il n’a pas exprimé son intérêt à démettre Trump de ses fonctions avant la fin de son mandat.

L’amendement n’a jamais été utilisé auparavant et exige le vice-président plus « principaux dirigeants des services exécutifs« Pour vérifier que le président est »incapable de s’acquitter des pouvoirs et devoirs de sa charge. » Pelosi et les démocrates ont présenté une législation en octobre pour habiliter davantage le Congrès à lancer la procédure du 25e amendement, mais la loi n’a pas été adoptée.

Alors que les démocrates de la Chambre semblent préoccupés par le fait que Trump déchaîne sa superpuissance présidentielle sous la forme d’une frappe nucléaire, le président n’a fait aucun commentaire concernant les armes nucléaires, et on ne sait pas où Pelosi a eu l’idée que Trump lancerait une crise de colère nucléaire avant son Départ.

