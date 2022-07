Pelosi confirme son voyage en Asie, mais aucune mention de Taïwan

BEIJNG (AP) – La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a confirmé dimanche qu’elle se rendrait dans quatre pays asiatiques cette semaine, mais n’a fait aucune mention d’une éventuelle escale à Taïwan qui a énervé Pékin, qui revendique la démocratie insulaire comme la sienne. territoire.

Pelosi a déclaré dans un communiqué qu’elle dirigeait une délégation du Congrès à Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon pour discuter du commerce, de la pandémie de COVID-19, du changement climatique, de la sécurité et de la “gouvernance démocratique”.

Pelosi n’a pas encore confirmé les informations selon lesquelles elle pourrait se rendre à Taïwan. Le président chinois Xi Jinping a mis en garde contre toute ingérence dans les relations de Pékin avec l’île lors d’un appel téléphonique jeudi avec son homologue américain, Joe Biden.

Pékin considère le contact officiel américain avec Taiwan comme un encouragement à rendre permanente son indépendance de facto vieille de plusieurs décennies. Pelosi, chef de l’une des trois branches du gouvernement américain, serait le plus haut responsable américain élu à se rendre à Taiwan depuis le président Newt Gingrich en 1997.

“Sous la direction ferme du président Biden, l’Amérique est fermement engagée dans un engagement stratégique intelligent dans la région, comprenant qu’un Indo-Pacifique libre et florissant est crucial pour la prospérité de notre pays et du monde entier”, a déclaré Pelosi.

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 après que les communistes ont remporté une guerre civile sur le continent. Les deux parties disent qu’elles sont un seul pays mais ne sont pas d’accord sur le gouvernement qui a droit à la direction nationale. Ils n’ont pas de relations officielles mais sont liés par des milliards de dollars de commerce et d’investissement.

Les États-Unis ont transféré la reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin en 1979, mais entretiennent des relations informelles avec l’île. Washington est obligé par la loi fédérale de veiller à ce que le gouvernement taiwanais ait les moyens de se défendre.

Pékin n’a donné aucun détail sur la façon dont il pourrait réagir si Pelosi se rendait à Taïwan, mais le ministère de la Défense a averti la semaine dernière que l’armée prendrait “des mesures énergiques pour contrecarrer toute ingérence extérieure”. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que “ceux qui jouent avec le feu périront par lui”.

L’aile militaire du parti au pouvoir, l’Armée populaire de libération, a fait voler un nombre croissant d’avions de combat et de bombardiers autour de Taiwan pour intimider l’île.

“Les avions de combat multitypes de l’armée de l’air volent autour de l’île précieuse de la patrie, tempérant et améliorant la capacité à maintenir la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale”, a déclaré dimanche le porte-parole militaire, le colonel Shen Jinke, faisant référence à Taiwan.

Pelosi a déclaré que sa délégation comprend les représentants américains Gregory Meeks, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre ; Mark Takano, président du comité de la Chambre des anciens combattants ; Suzan DelBene, vice-présidente du comité des voies et moyens de la Chambre ; Raja Krishnamoorthi, membre du House Permanent Select Committee on Intelligence et président du Sous-comité sur la politique économique et des consommateurs du House Committee on Oversight and Reform, et Andy Kim, membre des House Armed Services and Foreign Affairs Committees.

Joe Mcdonald, l’Associated Press