Pelosi condamnée pour avoir suggéré que des militants pro-palestiniens avaient des liens avec la Russie | Nancy Pelosi

Les partisans d’un cessez-le-feu à Gaza ont condamné les propos tenus par l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, les qualifiant de « carrément autoritaires » après que le démocrate californien ait suggéré, sans apporter de preuves, que les militants pro-palestiniens pourraient avoir des liens avec la Russie et le président Vladimir Poutine.

Dans une interview dimanche, Pelosi a appelé le FBI à enquêter sur les manifestants impliqués dans le mouvement progressiste qui font pression sur l’administration Biden pour qu’elle soutienne un cessez-le-feu à Gaza.

“Le fait qu’ils appellent à un cessez-le-feu est le message de M. Poutine”, a déclaré Pelosi dimanche lors d’une interview sur l’état de l’Union de CNN. « Ne vous y trompez pas, cela est directement lié à ce qu’il aimerait voir. Même chose avec l’Ukraine. Il s’agit du message de Poutine. Je pense que certains de ces manifestants sont spontanés, organiques et sincères. Certains, je pense, sont liés à la Russie.»

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que les militants étaient des « plantes russes », Pelosi a répondu : « Des graines ou des plantes. Je pense qu’un certain financement devrait être étudié. Et je veux demander au FBI d’enquêter là-dessus.

L’interview a déclenché une réaction furieuse parmi les militants et les manifestants anti-guerre, qui ont souligné un sondage montrant qu’une forte proportion de démocrates soutiennent les appels à un cessez-le-feu à Gaza et sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle Israël commet un « génocide » contre le peuple palestinien.

Nihad Awad, directeur exécutif national du Council on American-Islamic Relations, a qualifié ces propos de « diffamation sans fondement » qui « font écho à une époque dans notre pays où les opposants à la guerre du Vietnam étaient accusés d’être des sympathisants communistes et soumis au harcèlement du FBI ».

“Ses commentaires montrent une fois de plus l’impact négatif de décennies de déshumanisation du peuple palestinien par ceux qui soutiennent l’apartheid israélien”, Awad a déclaré dans un communiqué. « Au lieu de diffamer sans fondement ces Américains en les traitant de collaborateurs de la Russie, l’ancien président de la Chambre Pelosi et d’autres dirigeants politiques devraient respecter la volonté du peuple américain en appelant à la fin de la guerre génocidaire du gouvernement Netanyahu contre la population de Gaza. »

Depuis le déclenchement de la guerre en octobre, Joe Biden est confronté à une vague d’opposition à sa politique à Gaza. D’éminents groupes juifs, progressistes et anti-guerre comptent parmi les nombreuses organisations impliquées dans le mouvement de cessez-le-feu. Ces dernières semaines, des militants ont interrompu des événements majeurs de la campagne, notamment un discours sur les droits reproductifs en Virginie, où il a été interrompu au moins une douzaine de fois.

Biden a résisté aux appels en faveur d’un cessez-le-feu immédiat, alors même que son administration s’efforce d’obtenir une pause temporaire dans l’effusion de sang en échange de la libération de près de 100 otages pris lors de l’attaque du 7 octobre contre Israël. Le nombre croissant de morts palestiniens, estimé désormais à plus de 26 000, et les souffrances généralisées à Gaza, ont rendu furieux des éléments clés de sa base démocrate.

Le stratège démocrate Waleed Shahid, qui soutient un cessez-le-feu et surveille de près la réponse américaine à la guerre à Gaza, a déclaré que les remarques de Pelosi équivalaient à une « désinformation inacceptable diffusée par les dirigeants du parti démocrate les plus puissants ».

« Les démocrates réussissent mieux lorsqu’ils représentent une large coalition, mais la direction du parti s’est sabotée en attaquant vigoureusement la majorité de ses propres électeurs démocrates qui s’opposent à la guerre », a-t-il déclaré.

Pelosi, qui a dirigé les Démocrates de la Chambre pendant 20 ans et a été deux fois présidente de la Chambre, est apparemment la premier et le plus médiatisé Un responsable américain a déclaré publiquement accusent la Russie de soutenir les militants pro-palestiniens dans le but d’exacerber les divisions entre démocrates sur la guerre israélienne à Gaza.

Pelosi a fait ces commentaires en réponse à une question de savoir si l’opposition à la gestion du conflit par Biden pourrait nuire aux perspectives de réélection du président en novembre.

Dans une déclaration suite à l’apparition de Pelosi sur CNN, un porte-parole a souligné que l’ancien orateur estime que la « concentration » devrait rester sur les stratégies visant à mettre fin aux souffrances de la population de Gaza et à garantir la libération des otages détenus par le Hamas.

Le porte-parole a poursuivi : « La Présidente Pelosi a toujours soutenu et défendu le droit de tous les Américains de faire connaître leurs opinions par le biais de manifestations pacifiques. Informée par trois décennies au sein de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, la présidente Pelosi est parfaitement consciente de la manière dont les adversaires étrangers s’immiscent dans la politique américaine pour semer la division et avoir un impact sur nos élections, et elle souhaite voir une enquête plus approfondie avant les élections de 2024. »

Brianna Wu, qui a créé un groupe de soutien aux candidats progressistes appelé Rebellion, a écrit sur les réseaux sociaux que les commentaires de Pelosi étaient ingénieux, mais qu’ils correspondaient aux récents efforts de la Russie pour s’immiscer dans les élections américaines.

« La guerre de l’information n’invente pas de nouvelles divisions. Il découvre les divisions existantes et les exacerbe », a écrit Wu. «Puisque Poutine veut que Trump gagne, il va évidemment financer les efforts visant à diviser le Parti démocrate. Israël/Palestine s’avère très efficace dans ce domaine.

Les démocrates du Michigan ont averti la Maison Blanche que le mécontentement suscité par l’approche de Biden dans la guerre entre Israël et Gaza pourrait compromettre son soutien parmi les Arabes américains dans un État charnière qui pourrait déterminer le résultat de l’élection présidentielle de 2024.

Abdullah Hammoud, maire démocrate de Dearborn, Michigan, une ville avec une importante population arabo-américaine qui a contribué à sceller la victoire de Biden en 2020 dans l’État, a partagé les résultats d’un sondage de novembre qui a montré un large soutien à un cessez-le-feu permanent et à une désescalade de la violence. à Gaza.

« Ainsi, d’après les remarques de Nancy Pelosi, 76 % des démocrates / 49 % des républicains / 61 % des Américains sont potentiellement des agents rémunérés de la Russie qui poussent le message de Poutine d’appeler à un cessez-le-feu ?? il a écrit.

Hammoud, qui la semaine dernière, j’ai rejoint un groupe des dirigeants arabes et musulmans qui ont refusé de rencontrer le directeur de la campagne de réélection de Biden pour discuter de l’approche de l’administration face à la guerre, a conclu : « La direction du parti démocrate est dans le désarroi. »