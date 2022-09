Pelosi condamne l’Azerbaïdjan pour l’attaque contre l’Arménie

EREVAN, Arménie (AP) – La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré dimanche que les États-Unis déploraient les récentes attaques de l’Azerbaïdjan et ont appelé à une solution négociée au conflit entre les pays.

La visite de Pelsoi dans la capitale arménienne, Erevan, avec une délégation du Congrès est intervenue quelques jours seulement après deux jours de bombardements des deux côtés qui ont tué plus de 200 soldats. Il s’agissait de la plus grande flambée d’hostilités en plus de deux ans.

Les deux pays ex-soviétiques sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui fait partie de l’Azerbaïdjan mais a longtemps été sous le contrôle des forces ethniques arméniennes soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Au cours d’une guerre de six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a récupéré de larges pans du Haut-Karabakh et des territoires adjacents détenus par les forces arméniennes. Plus de 6 700 personnes sont mortes dans ces combats.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont accusé l’autre d’avoir lancé les bombardements la semaine dernière.

Pelosi a rencontré dimanche Alen Simonyan, président du parlement arménien, et a déclaré aux journalistes par la suite que “notre réunion avait à nouveau une importance particulière pour nous car l’accent était mis sur la sécurité à la suite des attaques illégales et meurtrières de l’Azerbaïdjan sur le territoire arménien.

“Nous condamnons fermement ces attaques – nous, dans notre délégation, au nom du Congrès – qui menacent les perspectives d’un accord de paix indispensable”, a-t-elle déclaré. « Les États-Unis … ont clairement et depuis longtemps déclaré qu’il ne peut y avoir de solution militaire au conflit. Nous continuons à suivre de près la situation et nous continuons à soutenir une solution négociée, globale et durable à tous les problèmes liés au conflit du Haut-Karabakh.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a vivement critiqué ses commentaires.

“Les accusations sans fondement et injustes de Pelosi contre l’Azerbaïdjan sont inacceptables”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Nous soulignons avec regret que Pelosi, qui parle de justice, n’a délibérément montré aucune position jusqu’à aujourd’hui concernant la politique d’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, l’occupation du territoire de l’Azerbaïdjan pendant près de 30 ans, le nettoyage ethnique de centaines de milliers des Azerbaïdjanais et d’autres crimes graves similaires, dont l’Arménie est responsable », a déclaré le ministère.

The Associated Press