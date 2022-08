Pelosi commente “l’isolement” de Taïwan

Pékin ne réussira pas à bloquer Taipei, a déclaré la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, dans un contexte de tensions mondiales renouvelées

Washington ne permettra pas à la Chine de “isoler” Taïwan, a déclaré la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, au milieu de la flambée des tensions dans la région. La Chine a organisé un exercice militaire autour de la côte taïwanaise en réponse à la visite de Pelosi sur l’île autonome, qui, selon Pékin, se mêlait de ses affaires intérieures.

“Ils peuvent essayer d’empêcher Taïwan de visiter ou de participer à d’autres endroits, mais ils n’isoleront pas Taïwan”, Pelosi a déclaré vendredi aux journalistes à Tokyo, au Japon, alors qu’elle terminait sa tournée asiatique.

“Nous ne leur permettrons pas d’isoler Taïwan”, ajouta-t-elle, insistant sur le fait que son voyage était “pas pour changer le statu quo” dans la région.

Malgré les avertissements et les protestations de Pékin, Pelosi s’est rendu à Taïwan cette semaine et a rencontré les politiciens de l’île, devenant ainsi le plus haut responsable américain à le faire.

La Chine considère Taiwan, qui est dirigée par un gouvernement séparé depuis la fin des années 1940, comme son territoire et s’oppose à toute forme de reconnaissance diplomatique de l’île autonome en tant que pays indépendant.

Pékin a déclaré que la visite de Pelosi avait violé le principe “Une Chine” vieux de plusieurs décennies, en vertu duquel les États-Unis se sont abstenus de reconnaître officiellement l’indépendance de Taiwan. En réponse au voyage de Pelosi, l’armée chinoise a lancé un exercice de tir réel instantané, que les médias d’État de Pékin ont décrit comme une simulation de « une opération de réunification par la force ».

Yu Chian-chang, un haut responsable du ministère taïwanais de la Défense, a quant à lui déclaré que l’exercice était “équivalent à un blocus naval et aérien de Taiwan.”

Vendredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a convoqué les émissaires du Japon et des pays européens au sujet de ce que Pékin a déclaré être “ingérence gratuite dans les affaires de la Chine”. Le Groupe des Sept (G7) et l’UE ont publié plus tôt une déclaration condamnant l’exercice de Pékin comme « escalade inutile ».