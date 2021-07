Pelosi blâmée pour la panne de sécurité à Capitol par un représentant du GOP qui dit qu’elle veut s’en tenir à son propre récit sur Trump

NANCY Pelosi a été blâmée pour la panne de sécurité à Capitol lors de l’émeute du 6 janvier, par un représentant du GOP.

Le représentant Jim Banks a ajouté qu’elle voulait seulement « s’en tenir à son récit » sur Donald Trump.

Nancy Pelosi a été blâmée pour la panne de sécurité lors de l’émeute du Capitole Crédit : Getty

Le représentant Jim Banks a ajouté qu’elle voulait seulement « s’en tenir à son récit » Crédit : Fox News

Banks a fait ces déclarations lors d’une interview sur « Fox News Sunday » en réponse à la décision de Pelosi de le rejeter du comité qui enquêtera sur l’insurrection.

« En raison des règles du Capitole des États-Unis, la structure du pouvoir du Capitole, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre, a plus de contrôle, d’autorité et de responsabilité sur la direction de la police du Capitole que quiconque au Capitole des États-Unis, » il a dit.

« Donc, elle ne veut pas que nous posions ces questions car, en fin de compte, elle est finalement responsable de la rupture de la sécurité au Capitole qui s’est produite le 6 janvier. »

Il a poursuivi en affirmant que Pelosi avait « déjà prédéterminé un récit sur Donald Trump, sur les républicains ».

Aux côtés de Banks, Pelosi a rejeté la semaine dernière le représentant Jim Jordan, tous deux alliés de Trump.

« Nous sommes là pour obtenir la vérité, pas pour obtenir Trump. La vérité TRU. Trump qui semble être ce qui obsède l’autre côté, a-t-elle déclaré.

« Donc, comme la législation le permet, je n’ai pas accepté que deux des cinq personnes soient nommées, elles avaient fait des déclarations et pris des mesures qui, je pense, auraient un impact sur l’intégrité de la commission du comité, le travail en tant que comité », a-t-elle poursuivi.

« C’est extrêmement grave. Il s’agit de notre constitution, il s’agit de notre pays », a-t-elle ajouté.

Elle a annoncé huit membres du comité, dont la membre du Congrès et fervente critique de Trump, Liz Cheney.

Elle a également déclaré à ABC News que d’autres républicains » ont exprimé leur intérêt » mais n’ont pas confirmé qui ou combien de membres du GOP sont à l’étude.

Dans un communiqué, Pelosi a expliqué pourquoi elle avait rejeté les nominations de Jordan et Banks.

Il disait : « Avec respect pour l’intégrité de l’enquête, avec insistance sur la vérité et avec préoccupation concernant les déclarations faites et les mesures prises par ces membres, je dois rejeter les recommandations des représentants Banks et Jordan au comité restreint.

Le caractère sans précédent du 6 janvier exige cette décision sans précédent. »

En réponse, Jordan a également blâmé Pelosi pour la rupture de la sécurité et a déclaré qu’elle aurait dû garantir que la sécurité était stricte.

Le comité restreint de la Chambre devrait commencer ses travaux cette semaine, la liste complète n’étant pas encore finalisée.

Quatre policiers doivent témoigner mardi devant le comité restreint.

Ils devraient témoigner de leurs expériences de violences physiques et verbales lors des émeutes du 6 janvier.

Le comité restreint de la Chambre est sur le point de commencer l’enquête sur l’émeute du Capitole Crédit : Getty

Quatre policiers devraient témoigner sur les abus qu’ils ont subis le 6 janvier Crédit : Getty