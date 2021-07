Pelosi blâmé pour les émeutiers qui ont violé le Capitole par le représentant Jim Jordan après qu’elle l’a rejeté du comité d’enquête du 6 janvier

Un législateur RÉPUBLIQUE a blâmé Nancy Pelosi pour les émeutes du Capitole – quelques heures après que le président a refusé de le laisser siéger au comité qui enquêtera sur l’insurrection.

Le représentant Jim Jordan a déclaré que Pelosi aurait dû garantir que la sécurité était stricte alors que les émeutiers ont pris d’assaut la législature le 6 janvier.

Le représentant Jim Jordan a blâmé Nancy Pelosi pour les émeutes du Capitole qui ont vu des partisans pro-Trump prendre d’assaut la législature le 6 janvier Crédit : Getty

Pelosi a rejeté les nominations de Jim Banks et Jim Jordan Crédit : Getty

Il a déclaré à Tucker Carlson mercredi : « La question fondamentale est de savoir pourquoi il n’y avait pas de posture de sécurité appropriée ce jour-là ?

« Ce n’était pas comme si nous ne savions pas qu’il y avait un rassemblement en ville. Ce n’était pas comme si nous ne savions pas que ce serait un grand rassemblement, après tout, c’était un rassemblement du président Trump. »

Il a allégué que les démocrates avaient normalisé «l’anarchie» en fustigeant le président Pelosi, rapporte MailOnline.

Il a dit que la question de sécurité était une chose à laquelle seul Pelosi pouvait répondre.

Le bureau du Président a tweeté qu’elle n’était pas en charge des opérations de sécurité le 6 janvier.

Drew Hammill a posté: « Je répète que le président de la Chambre n’est pas plus responsable de la sécurité du complexe de la capitale américaine que l’ancien chef de la majorité au Sénat McConnell le 1/6. »

Pelosi n’est pas en charge de la sécurité du Capitole car elle relève de la responsabilité du Conseil de police du Capitole, ont expliqué les vérificateurs des faits de CNN.

Le représentant Jordan a allégué que sa nomination pour siéger au comité du 6 janvier avait été refusée parce que Pelosi ne voulait pas répondre aux « questions fondamentales ».

Pelosi a rejeté les nominations de la Jordanie et du membre du Congrès pro-Trump Jim Banks.

Le chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a accusé Pelosi de « faire de la politique ».

Il se déchaîna : « C’est la maison du peuple. Pas la maison de Pelosi. Pourquoi permettez-vous à un orateur boiteux de détruire cette institution ?

Pelosi ne serait un orateur « boiteux » que si les républicains obtenaient la majorité à la Chambre des représentants en novembre 2022.

Faisant exploser le président, McCarthy a déclaré: « Cela représente un abus de pouvoir flagrant et endommagera irrémédiablement cette institution.

« Ce panel a perdu toute légitimité et crédibilité et montre que le Président est plus intéressé à faire de la politique qu’à rechercher la vérité. »

« JOUER À LA POLITIQUE »

Alors que la commission bipartite de style 9/11 de Dems a été supprimée par le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, le GOP a voulu élargir la portée de ce qu’il considérait comme de la « violence politique » lors des manifestations du BLM de 2020.

Pelosi a annoncé huit membres du comité, dont la membre du Congrès et fervente critique de Trump, Liz Cheney.

Cheney a déclaré : « La rhétorique que nous avons entendue du chef de la minorité est fallacieuse.

« À chaque occasion, le chef de la minorité a tenté d’empêcher le peuple américain de comprendre ce qui s’est passé. »

Dans un communiqué, Pelosi a expliqué pourquoi elle avait rejeté les nominations de Jordan et Banks.

Il disait : « Avec respect pour l’intégrité de l’enquête, avec insistance sur la vérité et avec préoccupation concernant les déclarations faites et les mesures prises par ces membres, je dois rejeter les recommandations des représentants Banks et Jordan au comité restreint.

Le caractère sans précédent du 6 janvier exige cette décision sans précédent. »

Le président a appelé à une « enquête approfondie » sur les émeutes du Capitole.

Elle a déclaré: « Nous avons besoin d’une enquête approfondie pour savoir qui a organisé cette attaque, qui l’a payée, comment ils ont presque réussi à renverser une élection présidentielle.

« Pourquoi ils l’ont fait et comment nous devons nous organiser pour éviter que quelque chose comme ça ne se reproduise. »

Pelosi a appelé à une enquête approfondie sur les émeutes du Capitole Crédit : AP

Les partisans de Trump ont tenté d’empêcher les législateurs de certifier la victoire électorale de Joe Biden Crédit : AFP